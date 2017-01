Bundestagswahl: Die Grünen in Mittelsachsen legen Direktkandidaten fest

erschienen am 09.01.2017



Freiberg. Die Grünen im Raum Freiberg, Flöha und Mittweida schicken den 47-jährigen Physiker Matthias Wagner ins Rennen um das Direktmandat im Bundestagswahlkampf um den Wahlkreis 161. Der Abteilungsleiter in der Forschung bei Solarworld Freiberg ist am Montagabend bei der Nominierungsveranstaltung in der Bergstadt aufgestellt worden. Der gebürtige Bayer, der seit 2003 in Freiberg lebt, ist seit einem Jahr Sprecher des Stadtverbandes und seit 2012 Mitglied der Partei. Wagner will sich einsetzen, dass die Grünen möglichst stark im Bundestag vertreten sind. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche sei es umso notwendiger, sich zu engagieren, sagte er. (grit)