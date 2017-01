Campus-Erweiterung ist erneut Thema im Stadtrat

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Die Erweiterung des Campus der TU Bergakademie am Freiberger Messeplatz, wo die neue Universitätsbibliothek und ein Hörsaalzentrum entstehen sollen, ist am Donnerstag Thema im Stadtrat. Das Gremium soll über den Entwurf zum Bebauungsplan beraten, damit dieser anschließend für die Öffentlichkeit ausgelegt werden kann. Der Bebauungsplan soll auch im Internet veröffentlicht werden. Zudem wird das Stadtparlament über neue Gebühren für die Nutzung des Stadtarchivs beraten. Darüber hinaus ist geplant, dass die Verwaltung eine erste Bilanz zum Stadtordnungsdienst zieht.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt, wie gewohnt, um 16 Uhr im Ratssaal. Die Sitzung ist öffentlich. (fp)