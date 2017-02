Chacho gewinnt Fotowettbewerb

Der von seinem damaligen Besitzer verlassene Hund, der nun auf dem Seilerberg lebt, erobert die Herzen der Freiberger.

erschienen am 28.02.2017



Wow: Den ersten Platz im Streuner-Foto-Wettbewerb "Winterfreuden 2017" des Freiberger Tierheims hat Hund Chacho eingeheimst. Ronny Winderlich aus Freiberg schoss das Foto "Chacho im Schnee", für das die meisten Nutzer der Tierheim-Internetseite abgestimmt haben. Chachos Herrchen Gert Großer freut sich sehr über den ersten Platz, er bekam einen Hundekalender. "Chacho ist eben in Freiberg sehr bekannt", sagt der 61-Jährige. "Deshalb haben viele für ihn abgestimmt."

Spaniel-Mix Chacho hat im Sommer vorigen Jahres das Herz der Tierfreunde erobert. Sein früherer Besitzer gab den Vierbeiner im Freiberger Tierheim für ein paar Tage in Obhut - und holte ihn dann einfach nicht mehr ab. Gert Großer aus Freiberg (Foto) nahm sich ein Herz und Chacho auf. Der Spanielmix genießt das Zusammensein mit Gert Großer, der ihn schon in der Tierheimzeit oft ausgeführt hat. "Chacho ist sehr liebebedürftig und möchte immer geknuddelt werden", so sein neues Herrchen. Mit im Haushalt wohnt übrigens Mieze Lady. Und laut Gert Großer werden Hund und Katze wohl keine ziemlich besten Freunde, aber die beiden Haustiere akzeptieren sich. Übrigens ist Chacho mit seinem Herrchen viel unterwegs. Denn bei einigen Strecken nimmt Gert Großer, der Zusteller bei der Citypost ist, seinen Hund mit.

Laut Schatzmeister Thomas Weigel vom Tierheim im Freiberger Münzbachtal war der Streuner-Foto-Wettbewerb ein Test. "Aufgrund der großen Resonanz werden wir den Wettbewerb jetzt monatlich wiederholen. Beginn ist jeweils am 22. eines Monats", kündigt Weigel an. Eingesandt werden können dazu Fotografien von Hunden und Katzen, die aus dem Freiberger Tierheim stammen.

20 Jahre ist es her, da entstieg, wie seinerzeit Venus, eine Figur den Fluten der Imagination, welche bis heute in der Silberstadt die Dinge beisammen hält, für Recht und Ordnung sorgt und zudem derartig witzig ist, dass man sich einen Karneval ohne dieses Original kaum noch vorstellen kann: Bürscher-Polizeier Harry. Hinter diesem wahrhaft bemerkenswerten Fantasieprodukt verbirgt sich Harald Börner, Mitglied des Freiberger Karneval-Klubs, zudem Vorsitzender der Freiberger Fotofreunde und als Bildchronist Freibergs allseits bekannt. Beim Büttenabend der Narren am vergangenen Freitag im "Tivoli" stieg er für seine Jubiläumsrede einmal mehr in jenes exorbitante Kostüm, welches er sich damals zugelegt hatte. Wie muss man sich das vorstellen, dass es seinerzeit ablief? Etwa wie bei Charlie Chaplin, der, nach eigener Aussage in einem Kostümfundus magisch von Stöckchen, Melone und kaputten Klamotten angezogen wurde? Beim Bürscher-Polizeier ist es eine angejahrte Kunstpelz-Mütze, an welcher das Emblem nicht fehlen darf, und ein museumsreifer Trainingsanzug, dessen letzte Hoffnung es ist, dass seine besten Zeiten noch vor ihm liegen.

Hinter seiner großen Brille versteht es Harald Börner (Foto), eine Mischung aus unfreiwilliger Kompetenz und schadensfreier Autorität in der Mimik zu verankern, sodass allein der Auftritt das Geld wert ist. Seinem feinen Humor, vermeintlich verschlafen vorgetragen, entkommt man nicht. Er habe im Vorfeld des Jubiläums nach Akten geforscht, die seinen ersten Auftritt 1997 belegen sollen, so der Bürscher-Polizeier. Dabei fand er ein Persönlichkeitsprofil, welches der FKK von ihm angelegt hatte. "Geboren im vorigen Jahrhundert", las er vor. "Über 200 Pfund Trockenmasse, IQ10, aber mit Tendenz zum Komma in der Mitte."

Harald Börner gibt zu, dass ihm vor jedem Auftritt das Herz ganz heftig in der Hose schlackert... oder so ähnlich. Doch steht er erst einmal auf der Bühne, dann geht's voran. So auch diesmal. Ob Märchenwelt, Religion oder Umgehungsstraße, die Pointen saßen perfekt. Höhepunkt war sein Lebenslauf im Rückwärtsgang, den man einfach gehört haben muss, weshalb eine Zitierstrecke an dieser Stelle entfällt. Völlig zu Recht wurde das einzige dreifache "Glücki Glücki, Auf Auf" an diesem Abend dem Bürscher-Polizeier zu Ehren ausgesprochen. Prima, Harry! Danke, Harald Börner! Auf die nächsten zwanzig Reden. (mit wjo)