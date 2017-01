Citymanager: Kinderbetreuung im Kornhaus lohnt sich nicht

Beim Samstagseinkauf wissen Eltern ihre Schützlinge in der Bibliothek gut betreut. Morgen ist das noch möglich, nächste Woche auch. Das könnte es dann aber gewesen sein.

Von Frank Hommel

erschienen am 20.01.2017



Freiberg. Normalerweise kümmern sich Claudia Fiedler und Susann Kaden als Erzieherinnen um die Kinder im Hort der Grundschule "Theodor Körner". Am Samstag aber sind sie umgezogen. Die beiden haben Dienst in der Stadtbibliothek im Kornhaus übernommen. Für drei Euro können Eltern dort seit November 2015 immer samstags von 10 bis 13 Uhr ihre Kinder betreuen lassen und in dieser Zeit zum Einkauf durch die Altstadt bummeln. Damit hat OB Sven Krüger (SPD) eines seiner Wahlversprechen umgesetzt, um den Handel in der Innenstadt anzukurbeln.

Rund 30 Erzieherinnen aus Freiberger Kitas und Horten hatten sich bereit erklärt, die Dienste im Wechsel zu übernehmen. Nun also sind Claudia Fiedler und Susann Kaden an der Reihe. Es ist der Samstag vor einer Woche. Die Erzieherinnen haben das Spiel- und Bastelzimmer hergerichtet, halten Bücher, Gesellschaftsspiele, Puppenwagen, Lego bereit. Wer will, kann sich in große Kuschelkissen lümmeln. Nur: Es kommt niemand. Keine Eltern geben ihre Kinder ab, die Erzieherinnen haben niemanden zu betreuen.

Und allem Anschein nach wird das Angebot auch sonst nicht gerade übermäßig genutzt. Genaue Zahlen darüber, wie viele Kinder im Durchschnitt samstags im Kornhaus betreut werden, gibt die Stadtverwaltung noch nicht heraus. Das werde im Moment ausgewertet, sagt Rathaus-Sprecher Christian Möls. Entsprechend war bislang auch keine Stellungnahme von Krüger zu vernehmen. Freibergs City-Manager Florian Hegewald ließ bei der jüngsten Händlerversammlung von Stadtverwaltung und Gewerbeverein allerdings schon einmal ein Ergebnis vorab durchblicken.

"Betriebswirtschaftlich gesehen lohnt sich das Angebot nicht", räumte Hegewald ein. Entsprechend steht die Kinderbetreuung im Kornhaus denn auch zur Disposition, so die Stadtverwaltung. "Bis Ende Januar wird das Angebot auf jeden Fall aufrecht erhalten", sicherten sowohl Sprecher Möls, als auch Citymanager Hegewald zu. Das heißt: Am morgigen Samstag ist die Kinderbetreuung im Kornhaus also gesichert. Ebenso am Samstag in einer Woche. Das ist der 28. Januar. Danach könnte die Idee aber sehr schnell beerdigt werden.

Als im November 2015 das Kornhaus zum ersten Mal die Betreuung angeboten hatte, kamen viele Eltern mit ihren Schützlingen, um sich zu informieren. Sie zeigten sich von der Idee begeistert. Bei der Händlerversammlung nun, gut 14 Monate später, fand sich niemand, der für die Idee ein gutes Wort einlegen wollte.