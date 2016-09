Das Erbe des "Macheten-Mannes"

Vor einem Jahr machte Fehri A. von sich reden, weil er in einem Supermarkt in Freiberg eine Kassiererin mit einer Machete bedroht haben soll. Danach war er wochenlang bestimmendes Thema. Hat er die Bergstadt verändert?

Von Kai Kollenberg

erschienen am 19.09.2016



Freiberg/Chemnitz. Es ist still um Fehri A. geworden. Der 24-Jährige sitzt in Berlin-Moabit in Haft und wartet auf seinen Prozess, der demnächst vor dem Landgericht Chemnitz beginnt. Dabei war er vor einem Jahr der meistgesuchte Mann Freibergs. Als sogenannter "Macheten-Mann" bestimmte er über Wochen das Stadtgespräch. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) weist nun zurück, dass A. Spuren in Freiberg hinterlassen habe.

Man muss sich ins Gedächtnis rufen, warum A. für eine kurze Zeit zweifelhafte Prominenz erringen konnte. Im September 2015 war es gerade ein paar Wochen her, dass Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem "Wir schaffen das!" eine heftige Diskussion über die Asylpolitik entfacht hatte. Auch in Freiberg gab es Menschen, die es nur schwer aushielten, dass in den Asylbewerberheimen am St.-Niclas-Schacht und an der Chemnitzer Straße hunderte Flüchtlinge aufgenommen wurden. Jeder Polizeieinsatz in den Heimen wurde aufmerksam registriert. Als dann bekannt wurde, dass ein Asylbewerber mit einer Machete eine Supermarkt-Kassiererein bedroht haben soll, war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Am Beispiel von Fehri A. sahen viele Freiberger bestätigt, dass der Staat die Lage nicht mehr im Griff hatte. A. war zum Symbol geworden. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch den jungen Mann selbst. Er tauchte nach dem Supermarkt-Überfall nicht unter, sondern war weiter in der Bergstadt präsent. Anfang Oktober flüchtete er mit einem Auto durch die Freiberger Altstadt, nachdem er einen Dönerimbiss-Besitzer mit einer Schreckschuss-Waffe bedroht hatte.

Von solchen Zuständen sieht man sich im Rathaus Freiberg aktuell weit entfernt: "Die Stimmung in der Stadt ist deutlich besser als im vorigen Herbst", sagt Oberbürgermeister Krüger. Es ist ihm wichtig, aufzuzeigen, dass die Stadtverwaltung ihren Beitrag dazu geleistet hat. Die gefühlte Sicherheit sei wieder gestiegen, findet Krüger. Er verweist auf den Stadtordnungsdienst, der jetzt in Freiberg Präsenz zeige - explizit auch vor den Asylbewerberheimen. Asylkoordinatorin Rasha Nasr, die seit Beginn des Jahres die Integrationspolitik begleitet, habe ihren Anteil daran: "Diese Doppelstrategie hat sich ausgezahlt", sagt der Rathauschef. So registriert Asylkoordinatorin Nasr, dass sich viele Freiberger nun an sie wenden, wenn sie zwischen den unterschiedlichen Kulturkreisen vermitteln soll. Am Jahresanfang sei die Atmosphäre noch deutlich gereizter gewesen, sagt sie. Doch nicht nur die Stadtverwaltung sieht Freiberg auf einem guten Weg. Auch der Netto-Markt hat wieder abgerüstet.

Vor knapp einem Jahr sahen die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit, als ihre Filiale in Freiberg rund um die Uhr bewachen zu lassen. Das sei "sicherlich ein eher ungewohntes Bild" gewesen, sagt Karsten Roll, der als Regionalleiter für den Standort verantwortlich ist: "Aber es herrschten große Unsicherheit und Ängste bei unseren Mitarbeitern und Kunden." Zumal ein Kumpane von Fehri A. nach dem ersten Vorkommnis am nachfolgenden Tag wieder zum Supermarkt kam und abermals randalierte. Ein Kinderfest musste abgesagt, der Markt frühzeitig geschlossen werden. Eine Kassiererin, der A. gedroht hatte, er wolle alle umbringen, ließ sich krankschreiben. Ihr Vertrag lief danach aus. Sie habe ihre Lehren gezogen. "Ich würde nicht mehr in einem Einkaufscenter in der Nähe eines Asylbewerberheims arbeiten", gab sie bei einer Gerichtsverhandlung gegen Fehri A. im Juni zu Protokoll.

Der Netto-Markt ist mittlerweile keine Hochsicherheitszone mehr. "Heute können wir feststellen, dass sich die Situation normalisiert hat", sagt Regionalleiter Roll. "Es gab keine weiteren Vorkommnisse, und wir sind sehr froh darüber, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen bereits im Frühjahr 2016 aufheben konnten."

Wie gesagt, auf den Richterspruch zum Macheten-Vorfall wartet Fehri A. noch. Oberbürgermeister Krüger hat sein Urteil über den Mann dagegen bereits gefällt. "Er ist eine Träne im Zeitalter der Geschichte."