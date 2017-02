Die wilden Katzen von der Gartenstraße

In einem Weißenborner Wohngebiet sind die Tiere für viele Anwohner zu einer Plage geworden. Die Gemeindeverwaltung reagiert nun und setzt auf die Hilfe des Freiberger Tierheims.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 22.02.2017



Weißenborn. Wer die Gartenstraße in Weißenborn entlanggeht, braucht nicht lange zu warten. Schnell huscht eine Katze die Straße entlang. Eine andere folgt ihr ein paar Augenblicke später. Mal spähen Katzenaugen aus einer Hecke, mal hört man es rascheln. Die Tiere gehören hier zum Straßenbild. "Katzen gab es in Weißenborn immer schon genug", sagte eine Anwohnerin. Nur wird es einigen mittlerweile zu viel.

Wann die "Katzenplage" in der Gartenstraße begann, kann heute niemand mehr genau sagen. Seit dem vergangenen Jahr sei das Problem aber massiv geworden, erzählen Anwohner. Vielleicht ein Dutzend - wahrscheinlich wilder Katzen - wird seitdem immer wieder im Wohngebiet gesehen. Es könnten aber auch mehr sein, berichten Nachbarn.

Eine Anwohnerin kann aus dem Stand eine Handvoll Exemplare aufzählen und unterscheiden: "Eine Gelbe, eine Schwarze, eine Graue, eine Rötliche, ..." Es stört sie, dass manchmal bis zu sechs Exemplare in ihrem Garten sitzen und dort auch ihre Notdurft verrichten. Verscheuchen lassen sie sich kaum: Bei Versuchen, ihnen Angst zu machen, rücken sie nur ein paar Meter weg und bleiben dann sitzen, erzählt die Frau. Sie überlegt mittlerweile, sich wieder einen Hund anzuschaffen, um der Situation Herr zu werden.

Das Hauptproblem, so beschreiben es die Anwohner, ist, dass einige Leute die wilden Tiere füttern und sie damit anlocken. Auch das Rathaus hat sich nun eingeschaltet. Im jüngsten Amtsblatt versuchte Bürgermeister Udo Eckert (FDP) die Weißenborner für das Thema zu sensibilisieren. Er wurde sehr deutlich: "Wir bitten die betreffenden ,Tierliebhaber' nachdrücklich, diesen groben Unfug unverzüglich einzustellen, weil diese Katzen sich allmählich zu einer Plage entwickeln, Grundstücke verunreinigen, Gestank verbreiten und Ungeziefer anlocken", schrieb er.

Das Rathaus hat im vergangenen Jahr einige der Katzen bereits fangen lassen. "Aber das Tierheim hat begrenzte Kapazitäten", sagt Eckert der "Freien Presse". Die Gemeinde überlegt nun, welche weiteren Maßnahmen sie ergreift.

Das Freiberger Tierheim, mit dem das Rathaus zusammenarbeitet, wird demnächst Katzenfallen bereitstellen. Der Vorstand des Tierheims hat die Angelegenheit am Montagabend besprochen und abgenickt. Wenn die Gemeinde die Fallen aufstellt und eine Katze dort gefangen wird, soll das Tierheim künftig die Kastration des Tieres in die Wege leiten. Bis die Wunde verheilt ist, bleiben die Tiere zunächst in Freiberg. Falls sich kein Halter für sie findet - was im Falle von wilden Tieren wahrscheinlich ist - werden sie wieder ausgewildert.

Mit der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf gibt es bereits ein derartiges Engagement, sagt Tierheimleiterin Regina Otto. Dort werden 80bis 90 Prozent der kastrierten Katzen wieder der Natur übergeben. Und eine wilde Katze kann, was kein Trost für die Weißenborner Anwohner sein dürfte, sehr alt werden. "Diese Katzen werden bis zu 20 Jahre alt, wenn ihnen vorher nichts passiert", weiß Regina Otto.