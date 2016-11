Diebe stehlen Tresor aus Freiberger Kirche

erschienen am 28.11.2016



Freiberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in einer Freiberger Kapelle einen Tresor aus der Verankerung gerissen und ihn samt Inhalt entwendet. Mit ihm verschwanden sakrale Gegenstände, teilte die Polizei mit. Die Täter hebelten zuvor ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Kirche an der Straße Am Graben.

Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1 500 Euro geschätzt. (fp)