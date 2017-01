Döbeln: Blutiger Streit - drei Verletzte

erschienen am 18.01.2017



Döbeln. Bei der Auseinandersetzung zweier Männer in einem Berufsschulzentrum an der Döbelner Thomas-Mann-Straße hat am Dienstagmittag ein 44-Jähriger Stichverletzungen erlitten. Tatverdächtig ist ein 45-Jähriger. Das Tatmotiv des Serben ist unklar. Das Opfer, aus der Türkei stammend, kam ins Krankenhaus. Während des Polizeieinsatzes ging ein 16-Jähriger türkischer Herkunft auf Anwesende los. Als zwei Beamte eingriffen, wurden sie leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Geschehen und zu den Hintergründen der

Auseinandersetzung wurden aufgenommen und dauern an. (fp)