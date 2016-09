DÃ¶belner Sven Liebhauser fÃ¼hrt Mittelsachsen-CDU

Döbelner Sven Liebhauser führt Mittelsachsen-CDU

erschienen am 10.09.2016



Freiberg/Siebenlehn. Der Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser ist neuer Vorsitzender des mittelsächsischen Kreisverbandes der Union. Der 34-Jährige erhielt zur Kreismitgliederversammlung am Samstag in Siebenlehn 93 Prozent der Stimmen. Der Döbelner war einziger Kandidat für den Posten an der Spitze eines der mitgliederstärksten Kreisverbände der Partei in Sachsen.

Er übernimmt die Aufgaben von Christian Rüdiger (64) aus Krummenhennersdorf, der nach 15 Jahren als Kreischef der CDU Freiberg, später Mittelsachsen, nicht wieder kandidiert hatte. Nach dem Wechsel an der Kreistagsfraktionsspitze will die CDU damit auch den Generationswechsel im Kreisvorstand einleiten. Im Sommer hatte bereits Thomas Eulenberger (Penig) den Vorsitz der Fraktion an Jörg Woidniok (Freiberg) abgegeben.

Liebhauser warb für Selbstbewusstsein und Zuversicht. Vertrauen werde sich langfristig auszahlen, betonte er vor dem Hintergrund eines "rauher gewordenen" Windes in der Politik. Der Vater von zwei Kindern will die Präsenz der Partei als stärkste politische Kraft in der Breite festigen sowie Dialog und Präsenz bei Gesprächen vor Ort und beispielsweise im Internet ausbauen. "Das nächste Jahr wird für uns richtungsweisend", beschwor er die Mitglieder und unterstrich den Anspruch, bei der Bundestagswahl 2017 mit den beiden mittelsächsischen CDU-Abgeordneten Veronika Bellmann und Marco Wanderwitz erneut Direktmandate zu erringen.

Die Kreis-Union zählt knapp 1060 Mitglieder in 48 Stadt- und Ortsverbänden. Mehr als zwei Drittel der Mitglieder sind Männer, 55 Prozenz der Parteimitglieder in Mittelsachsen sind 60 Jahre und älter.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Landeschef der Union, hatte seine Teilnahme als Gast der Veranstaltung und Redner kurzfristig wegen anderer Verpflichtungen abgesagt. An seiner Stelle sprach Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. (grit)