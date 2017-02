Drogenhandel: Welche Rolle spielen Asylbewerberheime?

Ein Prozess am Land- gericht wirft ein Schlaglicht auf Freiberger Unterkünfte. Laut Polizei geht die Anzahl der im Umfeld festgestellten Delikte zurück. Und Täter seien nicht nur Flüchtlinge.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 01.03.2017



Freiberg. Am morgigen Donnerstag wird im Raum 232 des Landgerichts Chemnitz abermals ein Fall verhandelt wird, der in Freiberg aufmerksam verfolgt werden dürfte. Ein Marokkaner muss sich wegen Drogenhandels in der Bergstadt verantworten. Er soll Marihuana an Minderjährige verkauft haben, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. In einem ersten Prozess wurde er deswegen vom Amtsgericht Freiberg zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll er auch in einem Freiberger Asylbewerberheim gehandelt haben.

Gerade die Sammelunterkünfte an der Chemnitzer Straße sind seit einiger Zeit in der Bergstadt als Umschlagpunkt für Drogen aufgefallen. Im vergangenen Sommer gab es eine groß angelegte Razzia der Polizei. Rund 130 Polizisten plus Kräfte der Bereitschaftspolizei und vier Drogenhunde waren im Einsatz. Auch am Rotvorwerk untersuchten die Beamten eine Unterkunft. Der große Schlag gegen die Drogenkriminalität gelang ihnen nicht: Ein 26 Jahre alter Tunesier wurde festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittler unter anderem 172 Gramm Haschischplatten sowie Tütchen mit Drogenspuren.

Die Polizei räumt ein, dass es ein Problem gibt. Sie verweist aber darauf, dass sich zur Frage, wie viele Dealer in den Heimen wohnen, keine Zahlen nennen ließen: "Im Rahmen der geführten Ermittlungen wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Asylbewerber, aber auch Deutsche mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Bereich der beiden Asylheime festgestellt", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. Es sei zudem schwierig, einen bestimmten Ort in Freiberg als Umschlagplatz zu nennen, da diese ständig gewechselt würden. Deutsche und Asylbewerber treten aber gleichermaßen in Erscheinung, versichert der Sprecher.

Nach Informationen der "Freien Presse" verdienen sich momentan mehrere Flüchtlinge als Dealer Geld hinzu. Im Heim an der Chemnitzer Straße 44 sollten demnach im Schnitt die Bewohner von zwei Zimmern besonders auffällig sein, wie ein Informant sagt, der die Heime gut kennt. An der Chemnitzer Straße 50 sei ein Zimmer betroffen. Das würde bedeuten, dass sich durchschnittlich insgesamt sechs Personen in beiden Heimen als Drogenhändler verdingen. Insgesamt leben in den beiden Heimen rund 650 Flüchtlinge.

Campanet - die Firma, die die Flüchtlingsunterkünfte betreibt - äußerte sich nicht detailliert zu der Situation an der Chemnitzer Straße. "Campanet arbeitet gut mit der Polizei zusammen", sagt Matthias Schulz, der beim Unternehmen auch für die Freiberger Heime verantwortlich ist. Die Polizei bestätigt dies: "Aufgrund der bisherigen polizeilichen Maßnahmen und aufgrund von Maßnahmen des Betreibers ist im Bereich der Heime in den letzten Monaten ein deutlicher Rückgang von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz festzustellen."

Dass das Umfeld der Asylbewerberunterkünfte an der Chemnitzer Straße in den Blick geraten ist, hat wohl auch mit dem Stadtordnungsdienst zu tun. Ihm ist es nach den Worten von Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) in den vergangenen Monaten gelungen, die Drogenhändler aus dem viel besuchten Albertpark zu verdrängen. Der Stadtordnungsdienst habe hier gute Arbeit geleistet. Die Szene sucht sich nun andere Plätze.