Ein Ball der Maskeraden

Ein Motto, zwei Nächte, rund 1400 Gäste: Der Bühnenball hat das Wochenende in Freiberg geprägt. Masken spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 23.01.2017



Freiberg. Mehr als 1000 Gäste drängen sich an den zwei Tagen des Bühnenballs durch die Gänge des Mittelsächsischen Theaters Freiberg oder tanzen in der Nikolaikirche zu den Klängen der Philharmonie. Die "Freie Presse" war unterwegs, um Impressionen einzusammeln.

"Ein Maskenball" lautet das Motto in diesem Jahr. Und noch bevor das Galaprogramm des Theaters in der Nikolaikirche beginnt, sind die ersten Masken zu sehen. Oben auf der Zuschauerempore eifern in klarem Weiß und hartem Schwarz zwei Masken um Aufmerksamkeit. Verziert mit Federn und glänzenden Steinen sind sie für jeden ein Anziehungspunkt, der den Blick schweifen lässt. Doch auch das Theater weiß mit dem Thema des Abends zu spielen. Beim Auftritt des Theaterchors beispielsweise, der den Auftritt des Hochzeitschors aus der Oper "Romeo und Julia" zum Besten gibt, sind die Sänger lange hinter ihren venezianischen Masken versteckt, nur um immer wieder verschwörerisch hinter ihnen vorzulugen.

Dass Masken nicht immer leicht zu tragen sind, muss der Dame auf der Hauptbühne niemand sagen. Sie hat gerade Platz an einem der Tische genommen, um dem Konzert der Beatles-Coverband zu lauschen. Doch mit ihrer Maske stimmt anscheinend etwas nicht. Lange versucht die Dame ihre Frisur, die Maske und ihre Ohren in die richtige Stellung zu bekommen. Dann irgendwann ist sie zufrieden - oder sie gibt auf. So ganz klar ist das nicht. Muss es auch nicht: Die Band spielt "Please Mr. Postman" und Maske und Dame nicken im Takt.

Binnen weniger Minuten hat sich die Nikolaikirche verwandelt. Dort, wo zum Galaprogramm noch eine Stuhlreihe nach der anderen stand, haben fleißige Hände nun Tische aufgestellt und einen Tanzbereich freigeräumt. Werke von Johann Strauss, Cole Porter und Anton Profes will die Philharmonie heute Nacht noch anstimmen. Gerade spielen die Musiker einen Walzer - und die Gäste drehen sich im Kreis auf dem "Parkett". Damen nicken freudig, als ihre Begleitung sie zum Tanz auffordert. Generalmusikdirektor Raoul Grüneis wendet für einen kurzen Moment den Blick vom Orchester zu den tanzenden Paaren hinter sich. Er sieht zufrieden aus.

Der Opernchor gibt eine Zugabe in der zweiten Etage. Wie beim Galaprogramm zu Beginn des Abends stimmt er "Mein kleiner grüner Kaktus" der Comedian Harmonists an. Schnell füllen sich das Foyer und auch die Treppe. Eine lange Schlange voller Menschen versucht, auf den letzten Treppenstufen noch einen Blick zu erhaschen, was fast nicht mehr möglich. Zwei junge Damen haben es deswegen schon aufgegeben. Ausgelassen tanzen sie zum Gesang auf den Stufen und lachen. Muss man erwähnen, dass auch sie Masken tragen?

Die Luft im "Larventreff", der Galerie im ersten Stock des Theaters, ist zum Schneiden dick. Das Spiel von Violine und Klavier ist gerade verklungen, die Menschen flüchten vor der Wärme. Doch das nächste Programm und die nächsten Gäste warten. Ein Rapper und eine Tänzerin laden zu "Du und ich". Eine kurze Warnung vorneweg vom Rapper, die ersten Reihen sollten eine bisschen zurückweichen. Dann sprechsingt der junge Mann von seinem harten Leben, während seine Begleiterin mit einem Mikrofon auf ihrem Körper den Rhythmus klatscht. Dann bricht er seine Wutrede ab. Und die Begleiterin tanzt durch den Raum - ganz andächtig.

Ballzeitung Die Zeitung zum Theaterball ist im Internet verfügbar: Unter www.freiepresse.de/theaterzeitung kann die Beilage abgerufen werden, die auch am heutigen Montag der "Freien Presse" beiliegt. Auch eine Bildergalerie mit Impressionen des Wochenendes ist dort zu finden.