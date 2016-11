Ein kritischer Blick auf Freibergs Wünsche

Die Stadtverwaltung hat Vorschläge aus der Bevölkerung für den Bürgerhaushalt geprüft. Dabei zeigt sich: Nicht jedes Lieblingsprojekt ist für das Rathaus auch finanziell machbar.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 10.11.2016



Freiberg. Insgesamt 150 Wünsche musste die Freiberger Stadtverwaltung bei der Abstimmung zum Bürgerhaushalt prüfen. Schließlich hatte sie die Einwohner im Sommer aufgerufen, ihre Vorstellungen zum Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) für die Jahre 2016 bis 2021 zu äußern. Mittlerweile hat der Stadtrat das MIP beschlossen. Bei einem Bürgerabend stellte Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) am Dienstagabend nun vor, wie und ob das Rathaus dabei auf die Ideen aus der Bevölkerung einging. Die "Freie Presse" zeigt anhand von Beispielen, was aus den Anregungen wurde.

Spielplätze: Einen großen neuen Spielplatz hatten viele Freiberger in der Abstimmung gefordert. Das Rathaus sieht keinen Bedarf. Allein neun Spielplätze gebe es in der Altstadt. Auch ein "Spielplatz für Erwachsene" - eine Art Fitnessanlage im Freien - wird die nächsten Jahre nicht gebaut werden. Oberbürgermeister Krüger will das Thema allerdings weiter verfolgen. Auch wenn es laut seinen Mitarbeitern schwierig ist, eine geeignete Fläche in der Stadt zu finden und es laut Krüger bisher nur "10 bis 15 Freiberger" gibt, die sich mit Trimm-Dich-Geräten in der Bergstadt fithalten.

Jugendherberge: Weit über 100 Freiberger sprachen sich für eine Jugendherberge in Freiberg aus. Die Stadtverwaltung lehnt diese Pläne aber ab. Im Moment käme eine von der Stadt getragene, derartige Einrichtung auf ein jährliches Minus von 400.000 bis 500.00 Euro, rechnete Oberbürgermeister Krüger vor. Um das zu finanzieren, müsste die Grundsteuer um 25 bis 30 Punkte erhöht werden. Er sehe nicht, dass es dafür eine Mehrheit gebe.

Kegelbahn und Tennishalle: Der Mietvertrag mit dem Freistaat für die Kegelbahn an der Heinrich-Heine-Straße läuft für den Sportverein ATSV in diesem Jahr aus. Deswegen hoffen die Mitglieder auf eine neue Anlage. In der Bürger-Abstimmung, die online und per Post möglich war, gab es dafür zwar keine Mehrheit. Die Stadtverwaltung will die Anregung aber prüfen. Denn die Turnhallen der Ohain- und Böhme-Schule sollen aufgegeben werden. Der Schulsport bräuchte eine Ausweichmöglichkeit in Friedeburg. Aktuell prüft das Rathaus den Bau einer neuen Mehrzweckhalle. Dabei will sie untersuchen, ob eine Kegelsportanlage und ein Tennisplatz integriert werden können.

Radweg zwischen Freiberg und Zug: Straßenbauprojekte erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Anregungen zum Bürgerhaushalt. So auch der Vorschlag, an der Berthelsdorfer Straße zwischen Freiberg und Zug einen kombinierten Fuß- und Radweg (Kosten: 500.000 Euro) zu errichten. Das Rathaus findet das generell sinnvoll. Allerdings ist der Bau eines solchen Gehweges laut dem Rathaus mit Grunderwerb in Größenordnungen verbunden. Die Verwaltung schlägt vor, das Thema im Ortschaftsrat zu besprechen.

Umgestaltung Untermarkt: Mehr als 30 Freiberger wünschten sich von der Stadtverwaltung eine verkehrsberuhigte Zone im Bereich Untermarkt, Meißner Gasse und Mönchsstraße. Das Rathaus schließt das nicht aus. Der Untermarkt soll 2018/19 saniert und umgestaltet werden. Dabei könnte auch der Vorschlag umgesetzt werden.

Feuerwehr: Einige Vorschläge legten den Fokus auf die Feuerwehr. Für die Einsatzkleidung der Kameraden werden aktuell 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Freiberg soll zudem saniert und erweitert werden. Auf 600.000 Euro werden die Kosten dafür geschätzt. Die Maßnahme soll nach dem Jahr 2021 angegangen werden.

Alle Ideen und ihre Bewertung werden bis Ende der Woche online nachvollziehbar sein: www.buergerhaushalt-freiberg.de