Einbruch wird fÃ¼r Zuchtanlage schweineteuer

Einbruch wird für Zuchtanlage schweineteuer

Unbekannte haben in der Anlage in St. Michaelis modernste Technik beschädigt. Ob sie repariert werden kann, muss sich zeigen. War es eine gezielte Aktion?

Von Kai Kollenberg und Astrid Ring

erschienen am 28.09.2016



St Michaelis. Böse Überraschung zum Wochenbeginn. Als Thomas Beer zur Arbeit kam, konnte er nur noch den Schaden aufnehmen: rund 14.000 Euro Kosten haben Unbekannte am Wochenende in der Schweinezuchtanlage hinterlassen, die Beer als Geschäftsführer in St. Michaelis verantwortet. Der Betrieb, der zur Schweineproduktion Burkersdorf GmbH gehört, wird gerade modernisiert und umgebaut. Vier neue Futterautomaten, die am Mittwoch der Vorwoche angeliefert worden waren, standen deswegen unverpackt auf dem Freigelände. Einer kostet demnach 7000 Euro. "Die Täter haben zwei davon umgestoßen und stark beschädigt", sagt Beer.

Die Automaten sind mit spezieller Computertechnik ausgestattet, die wiederum mit Chip versehene Schweine bei der Nahrungsaufnahme erkennen soll. Es ist unklar, ob sie repariert werden können. "Nun muss sich ein Gutachter die Anlagen ansehen", sagt Beer. Auch die österreichische Herstellerfirma soll prüfen, ob die Technik zu retten ist.

Dass der Schaden erst nach dem Wochenende am Montag auffiel, hat einen einfachen Grund. Während der Sanierung und des Umbaus der Anlage befinden sich keine Schweine in den Ställen. Demzufolge ist am Wochenende auch kein Mitarbeiter im Betrieb. "Als ich jedoch am Freitagabend gegangen bin, war alles noch in Ordnung", sagt der Geschäftsführer. Da das Gelände eingezäunt ist, mussten die Täter über einen hohen Zaun klettern, um auf den Hof zu gelangen.

Die Polizei hat bisher keine Erkenntnisse dazu, ob möglicherweise falsch verstandener Tierschutz mit der Tat im Zusammenhang steht. Heike Wagner, Geschäftsführerin der Schweineproduktion Burkersdorf GmbH, will darüber nicht spekulieren. Sie schloss aus, dass der oder die Täter Anwohner der Zuchtanlage seien. Die Täter kämen "auf keinen Fall aus der nahen Bevölkerung", sagte Wagner. "Zu ihnen hatten wir immer ein gutes Verhältnis."

Zudem betont Geschäftsführerin Wagner, dass die Modernisierung sich positiv für die Anwohner auswirke. 3 Millionen Euro werden in St. Michaelis investiert. Unter anderem werden die Ställe modernisiert und die Emissionsanlagen erneuert, um den Geruch zu mindern. Auch ein Regenrückhaltebecken soll im Zuge der Sanierung entstehen. Am Ende sollen in St. Michaelis 1600 Sauen leben. Das wären laut Angaben des Unternehmens deutlich weniger Tiere als zuletzt.

Hätten sich militante Tierschützer Zugang zur Anlage verschafft, wäre dies der erste verbriefte Fall im Landkreis. Der Polizei ist bisher derartiges nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde nur gegen Anlagen demonstriert. Auch die Schweineproduktion Burkersdorf hat ihre Erfahrungen gesammelt. 2009 hatte der damalige Bundestagskandidat der Grünen, Hubertus Grass, eine Protestaktion vor dem Sitz gestartet. Er wollte damit gegen Massentierhaltung aufmerksam machen.