Eltern kämpfen um Tempo 30 vor der Kita Roter Weg

Die Kinder aus der Einrichtung "St. Johannes" sollen so besser vor Rasern geschützt werden. Und das ist nicht das einzige Problem.

Von Heike Hubricht

erschienen am 28.01.2017



Freiberg. Es ist ein ganz normaler Wochentag gegen 15.30 Uhr. Die Freibergerin Yvonne Böhme hat gerade ihre knapp dreijährige Tochter Sophie aus dem Evangelischen Kindergarten "St. Johannis" am Roten Weg abgeholt und will mit ihr die Straße überqueren. Da kommt ein weißer Kleintransporter angeprescht - mit schätzungsweise 70Sachen. "Manche sind noch schneller", sagt Yvonne Böhme. Erlaubt sind an der Stelle 50 Kilometer pro Stunde. Wegen der Raserei vor der Kita fordern die Mutter und andere Eltern Tempo 30 vor der Tagesstätte. "An uns wenden sich viele besorgte Eltern. Deshalb unterstützen wir die Forderung", hieß es auf Anfrage aus der Einrichtung.

Die Chancen für eine Umsetzung dieses Tempolimits sind seit Ende vorigen Jahres deutlich verbessert. Laut einer neuen Verordnung der Bundesregierung, die im November 2016 in Kraft getreten ist, kann vor Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheimen nun auch auf Durchgangsstraßen leichter Tempo 30 verhängt werden - wie bisher auf Nebenstraßen. Die Behörden müssen demnach nicht mehr erst nachweisen, dass solche sensiblen Stellen Unfallschwerpunkte sind. "Schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder oder Senioren brauchen einen besonderen Schutz", begründete Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

Yvonne Böhme und weitere Eltern drängen auf eine schnelle Lösung. "Tempo 30 sollte schnellstmöglich eingeführt und auch kontrolliert werden. Muss denn erst etwas passieren, bevor etwas unternommen wird?", fragt die Mutter.

Werner Helfen, der Chef der Gebietsverkehrswacht Freiberg, sieht gute Chancen für das Tempo-30-Projekt auf dem Roten Weg. "Neben der Kita gibt es dort ja auch eine Bushaltestelle. Da würde es sich anbieten", sagt der Fahrlehrer.

Yvonne Böhme brennt noch ein weiteres Problem unter den Nägeln: Wenn die Eltern ihre Kinder in die Kita bringen oder von dort abholen, reichen die Parkplätze auf dem Roten Weg bei weitem nicht. "Da sollte eine Lösung gesucht werden, dass mehr Parkmöglichkeiten für die Eltern bereitstehen", sagt Yvonne Böhme.

Die Stadtverwaltung hat auf eine Anfrage der "Freien Presse" zu den Problemen am Roten Weg vom 9.Januar bis gestern nicht geantwortet.