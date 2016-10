Eppendorf: Transporter prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

erschienen am 07.10.2016



Eppendorf. Bei einem schweren Unfall auf der Oederaner Straße zwischen Eppendorf und Gahlenz ist am Freitagmorgen eine 44-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. (fp)