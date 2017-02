"Es blieb uns nur eine Minute der Andacht"

In einem über 35-stündigen Kraftakt bargen Grubenwehrmitglieder einen am 20. Februar 1997 bei einer illegalen Einfahrt verstorbenen 33-jährigen Hobbygeologen aus dem Mundloch des Thelersberger Stolln bei Linda.

Von Heike Hubricht

erschienen am 20.02.2017



Linda. Friedlich liegt an diesem Vormittag die verschneite Sitzgruppe am Mundloch des Thelersberger Stolln bei Linda in der Sonne. Der Blick bleibt an einer Gedenktafel hängen. Sie erinnert daran, dass an dieser Stelle am 23. Februar 1997 der drei Tage zuvor tödlich verunglückte 33-jährige Hobbygeologe Michael L. geborgen worden ist. In einer aufwändigen Aktion hatten 51Mitglieder der Wismut-Grubenwehren Aue, Ronneburg und Königstein vor 20 Jahren seinen Leichnam vom rund sieben Kilometer entfernten Unglücksort im Grubenfeld Himmelsfürst zum Mundloch des Thelersberger Stollns gebracht. Unterstützt wurden sie von Freunden des Verunglückten und Mitgliedern des Vereins Historischer Bergbau Brand-Erbisdorf. Für Einsatzleiter Dietmar Neldner von der Grubenwehr Aue und seine Männer war es der härteste Einsatz ihres Lebens.

Am Morgen des 20. Februar 1997, einem Donnerstag, waren der 33-jährige Michael L. und zwei Studenten der Bergakademie Freiberg über die Entwässerungsrösche des Tiefen-Segen-Gottes-Stollns bei Linda illegal in den vor rund 100 Jahren stillgelegten Altbergbau eingefahren. Von dort aus arbeiteten sie sich bis zum Vertrau-auf-Gott-Schacht im Grubenfeld Himmelsfürst vor. Beim Abstieg in diesen etwa 60 Grad geneigten Wetterschacht stürzte der ungesicherte 33-Jährige auf einer alten Fahrt (Holzleiter) 60 Meter in die Tiefe. Seine beiden Begleiter konnten nach dem Unglück nicht zu ihm gelangen und wählten den Rückweg über den Thelersberger Stolln, um Hilfe zu holen. Doch auch den Hinzugeholten, die im Altbergbau als kundig galten, gelang in der Nacht zum Freitag eine Rettung nicht. Sie konnten lediglich den Tod des 33-Jährigen feststellen und alarmierten am 21. Februar morgens die Polizei.

Am Freitagnachmittag erreichte die Grubenwehr des damaligen Sanierungsbetriebes Aue über die Unternehmensleitung der Wismut GmbH ein Fax der Freiberger Polizei mit der Bitte um Unterstützung beim Bergen des Toten. Am Samstag, 5 Uhr startete ein erster Trupp der Auer Grubenwehr nach Linda - und fuhr in Begleitung eines Altbergbauforschers 9 Uhr in den Thelersberger Stolln ein. Sie sollten die Abseiltechnik zum Schacht Lade des Bundes transportieren und dort installieren, damit der Verunglückte aus der Tiefe geborgen werden konnte. "Belastend war das Wasser, das fast auf der ganzen Strecke auf Bauchhöhe stand", erinnert sich ein Grubenwehrmitglied in der Wismut-Mitarbeiterzeitschrift "Dialog". Der erste Trupp stellte auch die Telefonverbindung her. Denn Funk funktionierte nicht. Die damals im Kreis vorrätigen Restbestände an Feldfernsprechtechnik der ehemaligen Zivilverteidigung der DDR reichten aber nicht für die Entfernung aus. "Ich habe deshalb versucht, bei unterschiedlichen Stellen Feldfernsprecher und Kabel zu bekommen. Letztlich hatte ich bei der Bundeswehr Erfolg. Diese brachte die Ausrüstung nach Linda", berichtet Steffen Kräher. Als damaliger Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Freiberg kümmerte er sich um den Einsatz über Tage. Die Lindaer Feuerwehrleute waren für die Versorgung der Helfer zuständig. "Wir besorgten Feldbetten und stellten sie für die Grubenwehrleute in den Umkleideräumen im Sportcenter auf, in dem sich damals noch eine Gaststätte befand", so Wehrleiter Ulrich Emrich. Die Feuerwehr Brand-Erbisdorf organisierte die Notbeleuchtung.

Der zweite Trupp fuhr 20.30 Uhr ein und erreichte knapp drei Stunden später den Abseilpunkt. Vier Männer seilten sich auf die zweite Sohle des Schachtes Lade des Bundes ab. "Wir mussten suchen, bis wir den Toten fanden", berichtet einer von ihnen. "Wir waren erschüttert, weil sein Tod nicht sein musste. Es blieb uns nur eine Minute der Andacht. Dann mussten wir weitermachen." Die Bergung des Toten, der kaum äußerliche Verletzungen aufgewiesen habe, sei unvorstellbar schwer gewesen. Zum Hochziehen des Schleifkorbs auf das Niveau der Stollnsohle musste ein weiterer Trupp zur Unterstützung angefordert werden. Denn die Ausrüstung war für senkrechtes Abseilen konstruiert - der Schacht, durch den der Tote gezogen werden musste, hatte aber eine Neigung von 75Grad. Als sich am Sonntag zwischen 2 und 3.15Uhr keiner vom Abseilpunkt meldete und er nicht wusste, was los ist, dachte Einsatzleiter Neldner über eine Notvariante nach. Doch dann meldete sich der Truppführer: "Aktion läuft wie abgesprochen - alles o.k." Gegen 5Uhr sei der Verunglückte geborgen worden. Beim Transport mit dem Schleifkorb wechselten sich die vier Trupps der Grubenwehren Aue, Ronneburg und Königstein ab. Absturzgefährdete und eingebrochene Stellen erforderten höchste Konzentration. Auf den letzten 500 Metern bildeten die 51Männer der Grubenwehren im bauchhohen Wasser eine Kette und reichten sich den 90 Kilogramm schweren Schleifkorb mit dem Toten über der Wasseroberfläche durch. Am Sonntag, kurz nach 20Uhr trugen Grubenwehrleute den Leichnam aus dem Stolln. Die Bergungsaktion ist nach 35Stunden und 30Minuten beendet. "Ohne Zwischenfälle. Alle Wehrmitglieder sind wieder über Tage. Auftrag erfüllt", sei ihm damals durch den Kopf gegangen, sagt Einsatzleiter Neldner heute. Zugleich lobt er das gute Zusammenwirken aller Helfer.

Neldner, inzwischen Rentner, ist heute noch für die Bergsicherung Sachsen tätig. Er sagt: "Wir dürfen auch künftig keine Abstriche in der Ausbildung unserer Wehrmänner zulassen." Der Einsatz im Grubenfeld Himmelsfürst habe auch für erfahrene Mitglieder der Grubenwehr neue Maßstäbe gesetzt. Deshalb seien ab 2011 zehn Grubenwehrmitglieder in der Bergsicherung Sachsen ausgebildet und im System der Grubenwehr Wismut integriert worden. "Damit stehen im Ernstfall genügend Wehrmitglieder zur Verfügung, die im Altbergbau zu Hause sind", sagt Dietmar Neldner. Zudem gehörten gemeinsame Übungen mit Feuerwehren und Rettungsdienst zur Ausbildung der Grubenwehr innerhalb des Grubenwehrverbundes unter Leitung der Wismut GmbH.

Laut Reinhard Schmidt, dem damaligen Oberberghauptmann in Freiberg, wurde kein Verfahren gegen die beiden Begleiter des Verunglückten eingeleitet. "Denn sie halfen bei der Bergung", sagt Schmidt. Zudem habe sich 1997 die neue Sächsische Hohlraumverordnung angebahnt, wonach eigenmächtige Einfahrten nicht mehr strafbar sind, aber eine Genehmigung des Eigentümers vorliegen muss. Der einstige Chef des Sächsischen Oberbergamtes betrachtet die Hobbygeologenszene differenziert: "Manche schleppen Mineralien raus. Aber die meisten dokumentieren bisher nicht bekannte Hohlräume und machen Fotos; einige Schwarzeinfahrer sind richtige Fachleute." Das sieht Thomas Maruschke, Museumsleiter und Mitglied des Vereins Historischer Bergbau Brand-Erbisdorf, ähnlich: "Fotos, die ich den 1970er-Jahren unter Tage gemacht habe, sind heute im Museumsbestand." Es gehe vielen Hobbygeologen darum, die Kulturlandschaft für die Nachwelt zu bewahren.

Heute vor 20 Jahren ist Michael L. ums Leben gekommen. Seine Familie hat die Gedenktafel am Mundloch des Thelersdorfer Stolln angebracht. Darauf danken die Angehörigen den Grubenwehrleuten für ihren selbstlosen Einsatz. Und sie schreiben: "Möge sein Tod jedem als Warnung vor Leichtsinn dienen."