Faulbrut: Sperrbezirke aufgehoben

erschienen am 27.12.2016



Freiberg. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Mittelsachsen hat die wegen Amerikanischer Faulbrut im Juli gebildeten Sperrbezirke in Geringswalde, Erlau und Seelitz aufgehoben. Das teilte das Landratsamt soeben mit. Nach erfolgter Sanierung sowie Reinigung und Desinfektion der betroffenen Bienenstände haben abschließende Untersuchungen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Amerikanischer Faulbrut, heißt es. Im Landkreis existieren nun weiterhin zwei Sperrbezirke, nämlich in Langenau und Kleinwaltersdorf. Zum Sperrbezirk Langenau gehören die Brand-Erbisdorfer Stadtteile Langenau, Oberreichenbach, Linda, St. Michaelis sowie das Stadtgebiet Brand-Erbisdorf, außerdem Kirchbach und Oberschöna. Der Sperrbezirk Kleinwaltersdorf setzt sich zusammen aus dem Stadtgebiet Freiberg westlich der B 101, dem Münzbachtal sowie Kleinwaltersdorf und Kleinschirma. (emst)