Fernlinie: Regiobus dünnt "Mittelsaxe" aus

erschienen am 01.02.2017



Nossen/Freiberg . Wer gern den Fernbus von Freiberg nach Leipzig nutzt, muss sich auf weniger Fahrten einstellen. Wie Regiobus mitteilte, wird die Linie "Mittelsaxe" ausgedünnt. Ab heute sind zwischen Nossen und Leipzig Änderungen wirksam. So gibt es laut Regiobus in der Woche nur noch drei Fahrtenpaare, am Wochenende zwei. Die Frühfahrt der Linie 756, 5.11 Uhr ab Döbeln, Busbahnhof, bleibe weiterhin als ein alternatives Busangebot nach Leipzig (Ankunft 6.11 Uhr) bestehen.

In Kombination der Linien 750 und 756, von Freiberg nach Leipzig, bestehen laut Regiobus von Montag bis Samstag Fahrtmöglichkeiten um 8.14 Uhr und 15.56 Uhr (mit Anschluss der Linie 750 von Döbeln). Sonntags verkehren die Busse demnach 9.14 Uhr und 16.46 Uhr ab Freiberg. (fp)

Weitere Fragen können bei der Mobilitätszentrale, Telefon 03731 3005948 und unter www.regiobus.com gestellt werden.