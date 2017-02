Feuerwehreinsatz an der Steyermühle

erschienen am 02.02.2017



Siebenlehn. Alarm am Donnerstag in Mittelsachsen: Die Feuerwehren aus Siebenlehn, Obergruna, Großvoigtsberg, Großschirma, Seifersdorf, Reichenbach und Hohentanne sind gegen 17 Uhr zur Steyermühle ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen liefen an einem Gebäude Abrissarbeiten. Dabei wollten Arbeiter ein Metallrohr durchdrennen. Durch die Funken fingen die Rückstände im Inneren des Rohres Feuer. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Kameraden der Feuerwehr löschte den Brand und kühlten das Rohr. Im Einsatz waren 43 Kameraden, der Rettungsdienst sowie Polizei und Kriminalpolizei. Die Ermittlungen laufen. (smc)