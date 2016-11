Freiberg: Autoeinbrüche in mindestens sechs Fahrzeuge

erschienen am 18.11.2016



Freiberg. Mehrere Autofahrer haben am Freitag in Freiberg Einbrüche in ihre Pkw angezeigt. Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sechs Fahrzeuge der Marken Mercedes, Opel, Mitsubishi, Skoda und VW. Die Pkw waren an der Fischerstraße, am Wernerplatz, an der Bahnhofstraße und an der Langen Straße geparkt gewesen. In allen Fällen hatten die Täter in der Nacht zu Freitag eine Scheibe eingeschlagen. Unter anderem wurden ein Beutel mit Schuhen, eine Lederjacke, eine Regenjacke und ein Kasten Leergut gestohlen.

Der Stehlschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Der Sachschaden ist mindestens genauso hoch. Unter Telefon 03731 700 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (fp)