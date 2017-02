Freiberg: Einkaufsnacht am 7. April

erschienen am 21.02.2017



In Freiberg wird es auch in diesem Jahr wieder eine Einkaufsnacht geben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für den 7. April laden Gewerbetreibende nun zum spätabendlichen Einkaufsbummel in die Freiberger Altstadt. "Kleine Überraschungen, besondere Aktionen und Präsentationen vor und in den Ladengeschäften sowie die Vorstellung aktueller Produkte oder Sortimente sollen Einheimische sowie Besucher zum kurzweiligen Besuch in das Stadtzentrum locken", umreißt City-Manager Florian Hegewald das Konzept. Ursprünglich hatte er eine Neuauflage der Einkaufsnacht infrage gestellt, nachdem die Veranstaltung im Vorjahr die Erwartungen der Händler nicht erfüllen konnte. Dennoch hat sich in einer Umfrage die große Mehrheit der teilnehmenden Ladeninhaber dafür ausgesprochen, die Einkaufsnacht auch in diesem Jahr wieder anzubieten. (fhob)