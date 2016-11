Freiberg: Glocken im Rathausturm klingen wieder

erschienen am 26.11.2016



Freiberg. Endlich klingen sie wieder, die zwölf Glocken aus Meißner Porzellan, die seit der 800-Jahrfeier Freibergs 1986 im Rathausturm hängen und in der Vergangenheit zu festen Zeiten das Steigerlied spielten. Dass sie heute zum Stollenanschnitt auf dem Christmarkt wieder zu hören sein würden, war lange nicht ausgemacht. Im Sommer 2015 hatte ein Blitzeinschlag für das zwischenzeitliche Aus des Spiels gesorgt und die Stadt machte sich auf die Suche nach einer Firma, welche alles wieder reparieren sowie modernisieren könne.

Fündig wurde man zunächst in den Niederlanden. Über ein Unternehmen in Dresden gelangte man an eine Firma in Amsterdam, bei der ein Mitarbeiter das Wissen und Können besaß, die anfallenden Arbeiten auszuführen. "Was die Lieder angeht verfügen wir nun über eine unendliche Vielfalt", sagt Andreas Schwinger vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing. Mit einem angeschlossenen Keyboard ist es jetzt möglich, praktisch alles zu spielen, vom Weihnachtslied bis Heavy Metal, so man möchte. Doch bleibt man traditionell. Täglich um 11.15 Uhr und 16.15 Uhr ertönt künftig wieder das Steigerlied, und passend zum Advent sind "O Tannenbaum" und "O du fröhliche…" im Programm. Weitere Stücke werden folgen, müssen aber erst in den Computer gespeist werden. (wjo)