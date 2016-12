Freiberg: Sparkassen-Stiftung ehrt beste Läufer

erschienen am 01.12.2016



Freiberg. Die besten Aktiven beim 5. Laufcup der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport haben am Donnerstagnachmittag ihre Pokale überreicht bekommen. Knapp 50 Gäste - neben den Platzierten auch Vertreter der Sportvereine und Kommunalpolitiker - waren bei der Siegerehrung in der Cafeteria der Sparkasse Mittelsachsen dabei. In den sechs Kategorien kamen Louis Walther (SSV Brand-Erbisdorf) und Viviane Marschalleck (SV Großwaltersdorf) bei den Schülern 8 bis 15 Jahre, Thomas Schröder (Falkenau) und Isabel Jakob (Großwaltersdorf) in der AK 16 bis 39 Jahre sowie Ulrich Lobin (Freiberg) und Ursula Weigel (LG Thalheim) in der Kategorie ab 40 als Erste der diesjährigen Serie ins Ziel. (sb)