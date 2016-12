Freiberg: Straßensperrungen zur Bergparade

erschienen am 02.12.2016



Freiberg . Aufgrund der traditionellen Bergparade zum Freiberger Christmarkt kommt es am Samstag zu mehreren Straßensperrungen in der Universitätsstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, verläuft die Parade mit rund 300 Teilnehmern in diesem Jahr über Lessingstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Albertpark, Wallstraße, Schloßplatz, Burgstraße, Obermarkt, Waisenhausstraße, Petriplatz. Dafür sind kurzzeitig folgende Straßen gesperrt: Schloßplatz (16 bis 18 Uhr), Lessingstraße (17 Uhr), Johann-Sebastian-Bach-Straße (17 bis 17.15 Uhr), B 101 Wallstraße (17.10 bis 17.40 Uhr), Burgstraße mit Einmündung Kirchgasse, Moritzstraße, Akademiestraße, Thielestraße, Waisenhausstraße (18 bis 18.30 Uhr). (fp)