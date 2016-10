Freiberg: Tierheim bekommt Spende für Auslauf

erschienen am 27.10.2016



Das Freiberger Tierheim "Albert Schweitzer" hat bisher 500 Euro an Spenden für einen großen Hundeauslauf erhalten. Das sagte Thomas Weigel, Schatzmeister des Freiberger Tierschutzvereins. "Wir hoffen auf weitere Spenden. Noch in diesem Jahr solle das mit rund 30.000 Euro veranschlagte Projekt realisiert werden." Am Samstag organisiert das Tierheim eine Veranstaltung für seine rund 100 Tierpflegepaten. Durch sie konnte die Anzahl der regelmäßigen Spender laut Weigel vervierfacht werden. (hh)