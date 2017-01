Freiberg: Winterdienst im Großeinsatz

erschienen am 05.01.2017



Freiberg. Der Winterdienst war in den vergangenen Tagen im Landkreis Mittelsachsen im Großeinsatz. Über 130 Mitarbeiter des Landkreises oder der beauftragten Fremdfirmen sowie über 50 Fahrzeuge betreuen ein rund 1600 umfassendes Straßennetz. Innerhalb eines Tages sind rund 656 Tonnen Streusalz auf die Straße gebracht worden, noch rund 4000 Tonnen sind in den Meistereien eingelagert, teilt ein Sprecher der Kreisverwaltung Donnerstagfrüh mit. Straßensperrungen waren in Folge der Witterung notwendig. So wurde die K 7770 in Memmendorf am Mittwochabend sowie die S 215 zwischen Ortsausgang Obersaida und der S 207 am Abzweig Dörntal gesperrt. Die Sperrung der S207 zwischen Dörntal und Mittelsaida konnte am Mittwochabend wieder aufgehoben werden. (ps)