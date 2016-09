Freiberger OberbÃ¼rgermeister verteidigt Solarworld

Freiberger Oberbürgermeister verteidigt Solarworld

erschienen am 20.09.2016



Freiberg. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hält es für nachvollziehbar, dass Solarworld am Standort Freiberg 300 Leiharbeiter entlassen will. "Die Solarindustrie ist weltweit sehr zyklisch und insbesondere aktuelle Überkapazitäten aus Asien führen zu einem Preisverfall auf den Märkten. Dass ein Unternehmen wie Solarworld darauf reagiert, ist verständlich und dient der Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze", sagte Krüger der "Freien Presse". Die Situation der Betroffenen sei sicher schwierig und "ich wünsche mir, dass diese Mitarbeiter schnell wieder eine Beschäftigung finden", so das Stadtoberhaupt.

Solarworld hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass in Freiberg Anfang Oktober und Anfang Dezember insgesamt 300 und damit fast alle Leiharbeiter entlassen werden. Die rund 1200 festangestellten Mitarbeiter sind nicht betroffen. Grund für diesen Schritt ist laut dem Unternehmen die Situation auf dem Weltmarkt, auf dem aktuell chinesische Hersteller ihre Waren zu extrem niedrigen Preisen anbieten. (kok)