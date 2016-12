Frischzellenkur für Freibergs versteckte Schatzkammer

Der Kreuzgang am Dom zählt zu den wichtigsten Bauwerken der Stadt. Nun kann bald der letzte Abschnitt saniert werden. Ein computergesteuertes Heizsystem soll die wertvollen Grabmale darin künftig besser schützen.

Von Astrid Ring

erschienen am 20.12.2016



Freiberg. Die Vorfreude ist jetzt schon groß - darauf, dass der kulturhistorisch bedeutsame Kreuzgang am Dom St. Marien einmal komplett in seiner Schönheit erstrahlt. Zwei Abschnitte des 1514 entstandenen und vor der Reformation als Prozessionsstätte genutzten Kleinods sind schon fertig. Nun steht das Ziel: 2019 soll auch der Südflügel des insgesamt etwa 120 Meter langen Ganges restauriert sein.

Und daran wird derzeit gearbeitet - wie Architekt Uwe Gerschler sagt. Nachdem der Weiterbau und die Fertigstellung des Domkreuzganges zwischen der Stadt Freiberg und der Domkirchgemeinde jetzt per Vertrag festgeschrieben sind, laufen nun die Ausschreibungen für die nächsten Gewerke. Baufachleute werden bei dem anstehenden Bauabschnitt Begonnenes fortsetzen. So liegt im Südflügel bereits der Rohfußboden, zuvor seien die darunter liegenden Grüfte - sie stammen aus der Anfangszeit des 16. Jahrhunderts - gesichert und verfüllt worden. Keramische Platten, wie sie in den anderen Teilen des Kreuzganges liegen, sollen die oberste Fußbodenschicht bilden.

Etappenweise, so blicken Uwe Gerschler und Domküster Otto Schröder voraus, geht es voraussichtlich etwa ab Ende Januar an die nächsten Arbeiten. Neben dem Fußbodenaufbau, auch eine Heizung kommt in den Boden, wird die Innenfassade überholt. Zudem erhält das historische Gewölbe moderne Technik. Der Architekt Uwe Gerschler spricht von einer computergesteuerten Flächenheizung samt Lüfter, die in Abhängigkeit von der Außentemperatur und -feuchtigkeit reagiere. Der Steinmetz müsse die Sandsteingewände der Portale aufarbeiten. Auch die Rippen und das Maßwerk - so werden die Sandsteinteile der Fensterumfassungen bezeichnet - erhalten einen Schliff. Nach den Malerarbeiten im Südflügel gestalten die Restauratoren analog der bereits fertiggestellten Kreuzgangteile die farbliche Fassung am Gewölbe, erläutert Uwe Gerschler. Und das in ebensolch zartem Malachitgrün wie bereits im Westflügel und in der Kapelle.

Die wertvollen Grabmale, die eigentlich im Südflügel des Kreuzganges ihren Platz haben, sind während der Bauarbeiten abgenommen - ein Epitaph allerdings prangt noch an der Wand. Es ist ein besonders wertvolles Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert des Lichtenbergers Christoph Schubert. "Es soll restauriert werden. Dafür suchen wir noch Sponsoren", erklärt Otto Schröder. Etwa 30.000 Euro seien dafür nötig, etwa ein halbes Jahr werde ein Restaurator für die Arbeiten benötigen, so Uwe Gerschler.

Mit insgesamt 610.000 Euro unterstützt die Stadt Freiberg den dritten Bauabschnitt im Domkreuzgang. Der Stadtrat hatte dem bereits im Oktober zugestimmt. Das Projekt wird zu 80 Prozent über das Förderprogramm finanziert. Den kommunalen Eigenanteil übernehmen Stadt und Kirchgemeinde.

Neben dem Inneren des Kreuzganges soll im nächsten Jahr auch der Luther-Brunnen am Dom eine Kur erhalten. Die Sanierung des historischen Kleinods selbst übernimmt die Stadt Freiberg. Die Domgemeinde werde sich um die Einfassung des Brunnens kümmern, wie Otto Schröder sagt. Allerdings wird das Renaissancegitter, das bisher den Brunnen zierte, nicht an seinen ursprünglichen Ort zurückkehren. Es sei zu wertvoll und müsse einen Platz in einem geschlossenen Raum erhalten. Deshalb gibt es laut Architekt derzeit Gespräche, wie eine neue ästhetische Einfassung aussehen könne. Ziel ist es, den Luther-Brunnen bis zum Reformationsjubiläum im kommenden Jahr fertigzustellen.

Die beiden fertiggestellten Abschnitte des Kreuzganges werden längst mit Konzerten und Ausstellungen wieder belebt und vielfach bewundert. Auch die umfangreiche Sammlung von Epitaphen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert der Familie von Schönberg zeigt sich restauriert.