Geboren in Gefangenschaft

Die Mütter von Hana Berger Moran und Mark Olsky waren Häftlinge in der KZ-Außenstelle in Freiberg. Nun kehren sie in die Bergstadt zurück. Mit ihrem Schicksal hadern sie dennoch nicht, wie sie berichten.

Von Verena Toth

erschienen am 01.10.2016



Freiberg. "Ich bin eine Freibergerin, ich wurde hier geboren", beginnt die 71-jährige Amerikanerin. Von den unfassbaren Umständen, unter denen Hana Berger Moran zur Welt gekommen ist und wie sie unter den widrigsten Bedingungen überhaupt überleben konnte, erzählte sie gestern im Ratssaal des Freiberger Rathauses. Ihre Mutter gehörte zu den etwa 1000 jüdischen Zwangsarbeiterinnen, die vor 71 Jahren im Freiberger Außenlager des KZ Flossenbürg inhaftiert und kurz vor Kriegsende in einem Transportzug in das österreichische Lager in Mauthausen deportiert wurden.

Hana ist eines von drei "Schicksalskindern - KZ-Babys von Mauthausen". Ihre Geschichte sowie die von zwei weiteren Kindern ist in dem gleichnamigen Buch von der britischen Autorin Wendy Holden beschrieben. "Es war ein Zufall, als ich über eine Kanadierin las, die als Gefangene im KZ Auschwitz ein Kind zur Welt gebracht hatte. Das Baby überlebte leider nicht. Niemals zuvor hatte ich davon gehört, dass Kinder in einem KZ geboren wurden", erläutert sie.

Bei ihren Recherchen stellte Holden fest, dass die Engländerin Eva Clarke am 29. April 1945 im KZ Mauthausen geboren ist. Ihre Mutter Anka hatte das Kind an dem Tag zur Welt gebracht, als der Transportzug aus dem Freiberger Außenlager in Österreich ankam. Mark Olsky erblickte am 20. April auf der 17 Tage währenden Odyssee von Freiberg nach Mauthausen das Licht der Welt. "Als ich etwa fünf Jahre alt war, erzählte mir meine Mutter, dass ich in einem Zug geboren wurde. Damals dachte ich, das ist ja lustig", erzählt er über die erste Annäherung an seine eigene Geschichte. Freilich habe er später mehr über die tatsächlichen und dramatischen Umstände seiner Geburt erfahren.

Eingeladen wurden zwei der einstigen KZ-Babys und die Buchautorin anlässlich der Shalom-Tage in Freiberg. Michael Düsing, der selbst die Geschichte der Inhaftierten des Freiberger KZs erforscht, hatte den Besuch organisiert. Auch die gestrige Begegnung mit 20 Freiberger Gymnasiasten im Rathaus gehörte zum Programm. Darauf hatten sich die Elftklässler an mehreren Projekttagen vorbereitet.

Die Jugendlichen lauschen aufmerksam und interessiert. Sie erleben in diesem Moment Geschichte, lernen nicht aus dem Lehrbuch oder von Webseiten im Internet. Die beiden US-Amerikaner, die vor ihnen sitzen, sind Zeitzeugen. Sie berichten von ihrer Kindheit, die nach dem Krieg zunächst von der Suche nach einer neuen Heimat geprägt war. "Meine ersten vier Lebensjahre verbrachte ich in Deutschland, in Fürstenfeldbruck. Denn kein anderes Land wollte uns aufnehmen", erklärt Mark. Hanas Mutter stammt aus Tschechien, und zog mit ihrer Tochter später nach Israel.

Für Hana Berger Moran ist es nicht die erste Rückkehr an ihren Geburtsort. Als 20-Jährige, im August 1965, war sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Freiberg gereist. Dieses Mal hat sie ihren Sohn Thomas Berger dabei. Heute lebt sie in einem kleinen Ort in der Nähe von San Francisco in Kalifornien.

Mark Olsky, der als Arzt arbeitete, ist in Tennessee zu Hause. Für ihn ist es der erste Besuch in Freiberg. "Ich fühle mich hier sehr willkommen", sagt er. Wut gegenüber den Deutschen verspürten Olsyky und Moran nicht, sagen sie. "Es gab selbstverständlich die grausamen Dinge, die die Menschen hier getan haben. Aber es gab auch viele hilfsbereite, mutige Männer und Frauen, die unseren Müttern geholfen und somit ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und auch daran möchten wir erinnern, indem wir über das Schicksal unserer Familien sprechen", macht Moran deutlich.

Die Autorin Wendy Holden sagt selbst, es sei wohl das wichtigste Buch, dass sie bisher geschrieben habe. Mit ihrem Bestseller, der mittlerweile in 14 Sprachen übersetzt worden und in 22 Ländern erschienen ist, tourt die britische Autorin derzeit durch Europa.

Buchvorstellung Die Autorin Wendy Holden und die Gäste aus den USA sind am Sonntag im Freiberger Theater zu Gast. Ab 11 Uhr wird sie ihrem Bestseller "Schicksalskinder - Die KZ-Babys von Mauthausen" lesen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist kostenfrei.