Glockenguss im zweiten Versuch gelungen

erschienen am 10.03.2017



Freiberg/Bieberstein. Die Biebersteiner können frohlocken: Der zweite Versuch, die Sterbeglocke für das Geläut ihrer Kirche zu gießen, ist gelungen. Anfang Februar war der Guss im Sächsischen Metallwerk Freiberg misslungen. Etwa nach der Hälfte des Prozesses hatte die Form nachgegeben. Glühendes, flüssiges Metall war ausgetreten. Heute Nachmittag ging alles gut. Die Erleichterung war spürbar. "Mir ist beim letzten Mal erst so richtig klar geworden, was wir hier tatsächlich versuchen, indem wir den Meistern der Vergangenheit nacheifern", sagte Volker Haupt, Vorsitzender des Hilliger-Vereins. (wjo)