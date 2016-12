Großwaltersdorf: Skoda landet in Graben

erschienen am 24.12.2016



Großwaltersdorf. Ein Skoda ist am Samstagnachmittag auf der S 207 zwischen Großwaltersdorf und Mittelsaida von der Straße abgekommen. Das Auto landete in einem Graben. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz blieb der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr Großwaltersdorf war mit zwölf Kräften vor Ort, um den Unfallwagen zu sichern. Zum Unfallhergang wird ermittelt. (wto/fp)