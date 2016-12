Gutschein statt Freiberg-Card

Im Internet wirbt die Stadt noch immer für eine Idee, die vor Monaten beerdigt wurde. Immerhin: Hinter den Kulissen wird an neuen Ansätzen gefeilt, die Innenstadt zu beleben.

Von Frank Hommel

erschienen am 30.12.2016



Freiberg. Auf der Internet-Seite der Stadt ist die Freiberg-Card noch quicklebendig. "Auch über die Grenzen der Stadt bekannt zu werden und Kunden aus dem umfangreichen Freiberger Einzugsgebiet anzulocken, ist ein wichtiger Punkt, um zu einer florierenden, lebhaften/lebendigen Stadt zu werden", schreibt das City-Management. "Dieses Ziel verfolgt die Freiberg-Card."

Nun ist die Idee der Bonus-Karte, die den Einkauf in den Läden der Bergstadt versüßen sollte, seit Monaten beerdigt. Mike Brettschneider, Gastronom und einer der Gründer der Unternehmensgesellschaft, die das Management der Karte übernehmen sollte, hatte steuerliche Risiken als Grund für das Aus genannt. Woran sich nichts geändert hat, ist das Ziel: die Freiberger Innenstadt zu beleben. Das hatte auch OB Sven Krüger (SPD) in einer Reaktion auf das Aus für die Karte bekräftigt. "Gemeinsame Werbung ist dringend notwendig, wenn die Innenstadt überleben soll", betont Mike Brettschneider. "Das betrifft nicht nur die Händler. Da sind Dienstleister, Gastronomen ebenso gefragt. Also eigentlich jeder in der Stadt, der nicht nur von Firmenkunden lebt."

Ein Modell, wie das funktionieren könnte, heißt BID. Die Buchstaben stehen für Business Improvement District - Geschäftsverbesserungsgebiet. Gewerbetreibende innerhalb solch eines Gebiets sind verpflichtet, gemeinsame Marketingaktionen zu finanzieren. In Freiberg gab es bereits einmal Bestrebungen, die Innenstadt in ein BID zu verwandeln. Doch nach intern geäußerten Vorbehalten wurde die Idee auf Eis gelegt. Da wird sie auch bleiben. "Eine Wiederbelebung des Projektes für Freiberg ist derzeit nicht denkbar", sagt City-Manager Florian Hegewald. Das zugrunde liegende Gesetz sei auf die hiesigen Verhältnisse "nicht mit akzeptablem Aufwand" anwendbar. Hegewald arbeitet an anderen Ansätzen, den Handel anzukurbeln. So soll der Gründerwettbewerb eine zweite Auflage erleben. Dazu wird ein Einkaufs-Stadtplan vorbereitet. Der soll Händler, Gastronomen und Dienstleister darstellen und auch überregional ausliegen. Dritte Idee: ein gemeinsamer Einkaufs-Gutschein. Vorbild ist Meißen, wo etwa 100 Geschäfte mitmachen. Weit vorangeschritten sind die Pläne für Freiberg aber noch nicht, räumt Hegewald ein. Er kann noch nicht sagen, welche Läden mitmachen.

All das ist einem bekannten Kritiker des Rathauses nicht genug. Gerd Przybyla, bis zu seiner Entlassung 2011 selbst Chef des Stadt-Marketing, streitet für aus seiner Sicht professionellere Werbung. Aus Protest hat er zum Jahresende seinen Austritt aus dem Gewerbeverein erklärt. Die Anzahl der Tagestouristen und der Übernachtungen sei seit Jahren im Sinkflug, ebenso Hotelauslastung sowie Umsätze der stationären Händler, ohne dass die Stadt angemessen darauf reagiere. Für Citymanagement wie Wirtschaftsförderung sei seit Monaten kein persönlicher Ansprechpartner auf den Seiten der Stadtverwaltung benannt.

OB Sven Krüger kontert: Sowohl City-Management als auch Wirtschaftsförderung seien über den Internet-Auftritt der Stadt erreichbar. Die Verwaltung plane für 2017 einen neuen Internet-Auftritt, wolle also kein Geld für Kosmetik an der aktuellen Seite ausgeben. In Sachen Tourismus-Marketing sei für Januar ein Workshop dazu geplant, wie das Marketing-Konzept von 2007 aktualisiert und umgesetzt werden kann. Bei letzterem sei während Przybylas Amtszeit zu wenig gekommen.