Hochwasserschutzübung an der Mulde

erschienen am 01.10.2016



Mulda. Diese Übung war ein erster scharfer Start, um bei akutem Hochwasser gewappnet zu sein: 30 Kameraden aus den Ortswehren Mulda, Zethau und Helbigsdorf haben am Samstag an 20 Schächten entlang der Mulde das Abpumpen von Sickerwasser geprobt. Zum Einsatz kamen erstmals 25 Pumpen, die im Depot Mulda für den Ernstfall bereitstehen. (mer)