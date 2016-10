Institut fÃ¼r Werkstoffwissenschaft feiert 100-jÃ¤hrige Geschichte der Metallkunde in Freiberg

Institut für Werkstoffwissenschaft feiert 100-jährige Geschichte der Metallkunde in Freiberg

erschienen am 06.10.2016



Freiberg. Mehr als 150 Absolventen des Instituts für Werkstoffwissenschaft (IWW) der TU Bergakademie treffen sich heute Abend. Gemeinsam mit Freunden, Wegbegleitern und Ehemaligen feiert das Institut die 100-jährige Geschichte der Metallkunde in Freiberg. Die Forscher untersuchen die Mikrostruktur von Werkstoffen, um anhand ihres inneren Aufbaus die physikalischen Eigenschaften dieser zu verbessern. Freiberg ist laut Mitteilung der TU einer der wenigen Standorte in Deutschland, an dem Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Entwicklung eine solch starke Einheit bilden. (fp)