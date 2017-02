Karl May: Kriminell in Mittelsachsen

Als Betrüger und Dieb war der spätere Erfolgsautor eine Zeitlang berüchtigt. Auch zwischen Penig und Freiberg hinterließ er seine Spuren.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 24.02.2017



Freiberg. Karl May, der Schöpfer von Figuren wie Winnetou, Old Shatterhand und Hadschi Halef Omar, wäre an diesem Samstag 175Jahre alt geworden. Vor seinem Erfolg als Autor war er vor allem als Kleinkrimineller bekannt. Seine Verbrechen und Schwindeleien führten ihn auch ins heutige Mittelsachsen. Die "Freie Presse" dokumentiert mit Hilfe der "Karl-May-Chronik" die Stationen.

Penig: Karl May wird am 9. Juli 1864 in Penig als Trickbetrüger aktiv. Als Augenarzt "Dr. med. Heilig aus Rochlitz" nimmt er sich erst ein Zimmer in der Stadt und wird dann bei einem Schneidermeister vorstellig. Dieser soll ihm fünf Kleidungsstücke anfertigen: einen Überzieher, einen Rock, zwei Paar Hosen und eine Weste. Eine Woche später nimmt der spätere Schriftsteller die Kleidungsstücke in Empfang und verschwindet unter einem Vorwand - ohne zu bezahlen. Zuvor hat er aber auf Bitten des Schneiders noch einen jungen Mann mit einem Augenleiden untersucht. Ihm stellt Karl May ein lateinisches Rezept aus.

Freiberg: In den folgenden Monaten verliert sich Mays Spur. Er soll sich unter anderem im Erzgebirge aufhalten. Ein Schwindel, der am 16. Dezember 1864 in Chemnitz beginnt, führt ihn schließlich in die Bergstadt. In Chemnitz wird er als "Seminarlehrer Ferdinand Lohse aus Plauen" beim Pelzhändler Oskar Bernhard Nappe vorstellig. Zwei Bisampelze und zwei Damenpelzkragen lässt er sich in den Gasthof "Goldener Anker" bringen, wo er Station macht. May behauptet, die Stücke für seinen kranken Direktor erwerben zu wollen. Es gelingt ihm abermals, sich mit dem Diebesgut davonzumachen. Dieter Sudhof und Hans-Dieter Steinmetz, die die Karl-May-Chronik verfasst haben, vermuten, dass er Richtung Dresden flieht. Die beiden Damenpelzumhänge verkauft May nach eigener Aussage in Freiberg an "ein unbekanntes Frauenzimmer" für sechs Taler.

Wiederau: Auch nach einer Haftzeit für seine ersten Betrügereien in Zwickau von Juni 1865 bis November 1868 kann May nicht mit seinem kriminellen Schwindel aufhören. Am Ostermontag 1869, dem 29. März, geht May in Wiederau zum Warenhändler Carl Friedrich Reimann, der im Oberdorf ein Gasthaus betreibt. Er gibt sich als "Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig" aus, der nach Falschgeld fahndet. Er nimmt Reimann einen Kassenschein im Wert von zehn Talern und eine angeblich gestohlene goldene Taschenuhr im Wert von acht Talern ab. May macht sich mit Reimann auf den Weg nach Claußnitz, um ihn dort angeblich der Polizei zu übergeben. Während Reimann dort in einem Gasthof wartet, türmt May.

Mittweida/Wiederau: Nach weiteren Diebstählen und Betrügereien wird May am 2. Juli 1869 in Hohenstein verhaftet. Noch am selben Abend wird er nach Mittweida ins Bezirksgerichtsgefängnis überstellt. Der dortige Staatsanwalt hatte im April einen Strafbefehl erwirkt. Bei seiner Vernehmung in Mittweida leugnet May alle Anschuldigungen. Bei einem Lokaltermin in Wiederau, wo er dem Händler Reimann gegenübergestellt wird, grüßt sein Opfer ihn: "Da sind Sie ja, Herr Polizeileutnant!" Als May Ende Juli einem Zeugen in Bräunsdorf bei Hohenstein vorgeführt werden soll, gelingt ihm auf der Fahrt dorthin die Flucht.

Mittweida: Nach langer Flucht wird May im Jahr 1870 dann doch noch verhaftet. Aus Tetschen wird er Mitte März nach Mittweida gebracht, wo er in Untersuchungshaft kommt. Am 13. April wird der geständige Kriminelle in der Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Mittweida zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt. Die Strafe muss er antreten, denn ein Gnadengesuch scheitert. Auch sein Pflichtverteidiger Karl Hugo Haase aus Hainichen kann ihm nicht helfen. Ein Berufungsschreiben hat keinen Erfolg. Darin schreibt der Anwalt, dass sein Mandant nicht aus Böswilligkeit gehandelt habe, sondern aus grenzenlosem Leichtsinn und aus der angeborenen Kunst, den Menschen etwas vorzumachen. May wird später sagen, dass Haase ihn nicht verteidigt, sondern belastet habe.

