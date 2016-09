Landesschau: Ãœberrumpeltes Freiberg

Landesschau: Überrumpeltes Freiberg

Ein Teil der Ausstellung zur Industriekultur soll 2020 in der Bergstadt stattfinden. Die Stadt weiß von nichts. Die Kostenfrage ist ungeklärt.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 14.09.2016



Freiberg. Als die Nachricht vom Wissenschaftsministerien an die Presse verschickt wurde, weilten Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) und Bergakademie-Rektor Klaus-Dieter Barbknecht gerade bei der Verabschiedung des langjährigen Studentenwerk-Geschäftsführers Stephan Fischer in der Universitätsmensa. Sie wurden kalt von dem erwischt, was der Freistaat in Sachen Landesausstellung für Industriekultur ausgeheckt hatte. Die Schau soll 2020 in Zwickau stattfinden. Zudem wird es begleitende Ausstellungen an zehn sogenannten "authentischen Orten" geben. Dazu wird die Himmelfahrt Fundgrube Freiberg gezählt, wo das Besucherbergwerk Reiche Zeche beheimatet ist.

Oberbürgermeister Krüger zeigte sich überrascht über die Ansage aus Dresden: "Ich weiß von nichts." Zuletzt habe er im Dezember mit dem Ministerium Rücksprache gehalten. Damals stellte Krüger klar, dass Freiberg nicht als Hauptstandort für Zwickau einspringen könne, dessen Bewerbung unter keinem guten Stern stand. Auch Rektor Klaus-Dieter Barbknecht wollte die neuesten Entwicklungen nicht im Detail kommentieren. Gemeinsam mit OB Krüger stellte er aber am Rande der Verabschiedungsfeier klar: "Die Reiche Zeche ist ein Ort, der in das Programm gehört." Sowohl Krüger als auch Barbknecht vermieden konkrete Aussagen darüber, wie die Schau finanziert werden könnte. Beide stellten nur in Aussicht, dass Stadt und Universität an einer gemeinsamen Lösung mit dem Land interessiert seien. Die Hochschule hatte in der Vergangenheit aber deutlich gemacht, dass es nicht zu ihren originären Aufgaben gehöre, Ausstellungen zu finanzieren.

Die Übernahme der Kosten ist bisher nur grob geklärt. Das Ministerium hat 8,5 Millionen Euro für die Schau zur Verfügung gestellt. Daraus sollen sowohl die Hauptschau in Zwickau als auch die Nebenschauplätze bezahlt werden. Das Konzept sieht vor, dass in Freiberg die Themen Erzbergbau und Ressourcentechnologien aufbereitet wird.

Doch zentrale Fragen blieben gestern offen: Müssen beispielsweise neue Parkplätze für die Nebenschau geschaffen werden? Wer kommt dafür auf? Das Ministerium betonte nur, dass die "authentischen Orte" von ein Experten ausgesucht wurden. Nun wolle man das Gespräch mit den Städten suchen. Zudem könnte die Eigentumsfrage auf der Himmelfahrt Fundgrube schwierig werden. Die Reiche Zeche und die Alte Elisabeth gehören dem Freistaat. Doch um den Davidschacht herum gibt es mehrere Eigentümer, mit denen man ein Einvernehmen finden müsste.

Die Landesausstellung soll nach Freiberg kommen, das steht wohl seit dieser Woche fest. Der Rest ist vollkommen unklar.