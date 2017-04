Mieter wird bei Wohnungsbrand in Freiberg verletzt

erschienen am 19.04.2017



Freiberg. Ein 41-jähriger Mieter ist am Dienstagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Tschaikowskistraße in Freiberg verletzt worden. Laut Polizei benachrichtigte der 41-Jährige die Feuerwehr und Rettungskräfte nachdem er den Brand festgestellt hatte. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Am Mittwoch werden Brandursachenermittler ihre Arbeit vor Ort aufnehmen. (fp)