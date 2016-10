Mittelsachsen liegt im Freistaat bei Mehrlingsgeburten vorn

Laut Statistikamt gab es 2015 nur im Landkreis Meißen vergleichsweise häufiger Zwillinge und Drillinge. Gibt es dafür einen Grund?

Von Steffen Jankowski

erschienen am 17.10.2016



Brand-Erbisdorf. Auch wenn sie seit reichlich anderthalb Jahren alle Hände voll zu tun haben - ihre Drillinge sind für Claudia und Martin Schmidt das große Glück. Inzwischen wird am eigenen Haus gebaut, der Nachwuchs braucht Platz. "Ich bin die Woche über auf Montage. Mein Chef versucht aber, mich möglichst in der näheren Umgebung einzusetzen", erzählt der 30-Jährige, "aber im Prinzip hat meine Frau die ganze Arbeit."

Das Paar aus Brand-Erbisdorf gehört zu den insgesamt 50 Eltern, die sich im vergangenen Jahr in Mittelsachsen über Mehrlinge freuen konnten. Drillinge gab es dabei im Landkreis nur noch ein weiteres Mal - gleich nebenan in der Erzgebirgsgemeinde Mulda. Mit 627 Mehrlingsgeburten hat das Statistische Landesamt für das Jahr 2015 einen Rekordwert registriert. Nie zuvor seien in den vergangenen 35 Jahren mehr Zwillinge und Drillinge in Sachsen geboren worden, teilte die Kamenzer Behörde kürzlich mit. Mit einer Quote von 20,8 Mehrlingsgeburten je 1000Geburten lag Mittelsachsen dabei an zweiter Stelle im Freistaat Sachsen; nur im angrenzenden Landkreis Meißen kamen vergleichsweise häufiger Mehrlinge zur Welt.

Im Kreiskrankenhaus Freiberg hatte es voriges Jahr einen Zwillingsboom gegeben, wie Pressesprecherin Kyreen Haupt bestätigt: "Im Jahr 2015 waren es mit 18 Mehrlingsgeburten in der Tat mehr als sonst. Der Durchschnitt in den letzten Jahren lag bei acht Mehrlingsgeburten." Dieses Jahr scheine diesbezüglich eher wieder ein durchschnittliches Jahr zu werden, so die Marketingverantwortliche weiter: "Zum Stand September 2016 waren es acht Mehrlingsgeburten, sodass für Jahresende höchstens zehn erwartet werden."

Eine fachliche Begründung für die Häufung im vergangenen Jahr gebe es nach Rücksprache mit zwei Frauenärztinnen im Haus nicht, so die Pressesprecherin weiter; die Medizinerinnen schätzten das eher als Zufall ein. In der Fachwelt werde diskutiert, bestätigt Haupt, dass sich die Chance auf eine Mehrlingsgeburt bei einer künstlichen Befruchtung erhöhe: "Bei uns kann das aber nicht den Ausschlag gegeben haben, denn wir hatten 2015 nicht mehr künstliche Befruchtungen als sonst."

Auch im Krankenhaus Mittweida zeichnet sich kein neuer Trend ab. Wie Jana Weißflog informiert, kamen hier im Jahr 2015 zweimal Zwillinge zur Welt. Im Jahr 2016 seien bisher auch wieder zweimal Zwillinge geboren worden, so die Pressesprecherin: "Diese Zahl war über die letzten Jahre bei uns auch recht konstant." Die Leisniger Helios-Klinik hatte voriges Jahr 15 Zwillingsgeburten vermeldet - zweimal zwei Jungen, siebenmal zwei Mädchen und sechs Pärchen. Die Geburtsklinik in Hartmannsdorf ist nur für Entbindungen ab der 36.Schwangerschaftswoche ausgerüstet. Die meisten Zwillinge wollen aber nicht so lange warten; bisher gab es in dem Diakomed-Krankenhaus daher nur 2011 und 2013 ein Zwillingspaar. (mit gp)