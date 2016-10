Mittelsachsen melden sich häufiger und länger krank

Laut dem jährlichen Gesundheitsreport der DAK ist der Krankenstand im Landkreis gestiegen. Doch nur ein Geschlecht schleppt sich auch mit Beschwerden zur Arbeit.

Von Verena Toth

erschienen am 20.10.2016



Freiberg. Der Krankenstand im Landkreis Mittelsachsen ist 2015 stark gestiegen. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5Prozentpunkte zu. Mit 4,9 Prozent gab es in der Region einen höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (4,6 Prozent). Das ergab die jährliche Auswertung des Gesundheitsreports der DAK-Krankenkasse.

Laut dieser Analyse waren an jedem Tag des vergangenen Jahres von 1000 Arbeitnehmern 49 krankgeschrieben. Zum Vergleich: Der niedrigste Krankenstand in Sachsen wurde mit 4,0 Prozent in der Landeshauptstadt Dresden verzeichnet, der höchste mit 5,6 Prozent im Landkreis Bautzen.

In der Analyse für den Landkreis Mittelsachsen zeigen sich die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. So stiegen insbesondere die Ausfalltage aufgrund von Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis an. Diese Diagnose wurde im vergangenen Jahr fast 41 Prozent häufiger als im Vergleichszeitraum gestellt und landete mit einem Anteil von 17,3 Prozent an allen Fehltagen auf Platz zwei.

Den meisten Arbeitsausfall in der Region verursachten Muskel-Skelett-Beschwerden, zu denen Rückenschmerzen gehören. Insgesamt stieg diese Krankheitsart um mehr als 12Prozent und ist Grund für beinahe jeden vierten Fehltag in der Region (23,9 Prozent). Bei den psychischen Leiden wie Angstzuständen und Depressionen wurde ein Minus von knapp drei Prozent verzeichnet. Die Region blieb hier zudem unter dem Landesschnitt.

Untersucht wurde schwerpunktmäßig auch der Unterschied bei den Krankschreibungen von Frauen und Männern. Für die Studie wertete das IGES-Institut die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Sachsen sowie im Landkreis Mittelsachsen aus. Es wurden zudem bundesweit mehr als 5000 Beschäftigte im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Fazit: Frauen in Sachsen fehlen häufiger im Job als Männer. Ihr Krankenstand lag im vergangenen Jahr 18 Prozent höher. Im Landkreis Mittelsachsen betrug der Unterschied aber lediglich ein Prozent.

Die Studie zeigt auch, dass Männer und Frauen von ganz unterschiedlichen Krankheiten betroffen sind. In Mittelsachsen erkranken Männer mehr als doppelt so oft am Herz-Kreislauf-System wie Frauen. Diese hingegen leiden mehr als zweimal häufiger an psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Auch bei Krebsleiden liegen sie 52Prozent über denen der Männer, was durch das vergleichsweise frühe Auftreten - also noch im Berufsleben - von Brustkrebs bedingt ist.

Obwohl Frauen den höheren Krankenstand haben, schleppen sie sich häufiger als Männer krank zur Arbeit. Experten nennen dies Präsentismus: 67 Prozent der Frauen in Sachsen waren 2015 mindestens einmal krank bei der Arbeit, bei den Männern nur 62 Prozent. Auch tragen Frauen immer noch einen großen Anteil bei der Betreuung kranker Kinder: Mehr als jede vierte Frau (26,8 Prozent) gab in einer Befragung an, dass sie sich bei einer Erkrankung des Kindes selbst krank gemeldet hat, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Bei den Männern sagten das nur 17,5 Prozent.