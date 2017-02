Mittelsachsens Museen liegen nicht im Trend - zum Glück

Das Gros der Einrichtungen im Kreis zählte 2016 mehr Besucher als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu verzeichneten große Häuser in Sachsen Rückgänge. Betroffen ist auch die Terra mineralia Freiberg - und steuert gegen.

Von Heike Hubricht

erschienen am 18.02.2017



Freiberg. Die Kleinen machen es den Großen vor: Während sachsenweit die Besucherzahlen in vielen Museums-Giganten wie den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und dem Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz im vorigen Jahr eingebrochen sind, sieht es bei den meisten mittelsächsischen Museen deutlich günstiger aus. Das haben Recherchen der "Freien Presse" ergeben.

Demnach verzeichneten die Burg Kriebstein, das Schloss Augustusburg, das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg, das Schloss Rochsburg und das Schloss Rochlitz Zuwächse bei den Besucherzahlen. Die Terra mineralia in Freiberg allerdings zählte im vergangenen Jahr 7000 Gäste weniger als 2015.

Anna Dziwetzki ist die Leiterin der Terra mineralia im Schloss Freudenstein. Sie sagt: "Die Besucherzahlen sind etwas zurückgegangen - damit liegen wir im Trend mit anderen Museen in Sachsen." Dagegen setzt das Team der Ende 2008 eröffneten Stiftungssammlung der Bergakademie Freiberg auf ungewöhnliche Ideen. 2015 stellte die weltgrößte Mineralienschau die zweite Auflage der "Fliegenden Juwelen" aus. Dabei zeigte sie Steine neben Schmetterlingen, Käfern oder Vögeln in gleicher Farbe und Musterung. Laut Dziwetzki zog die "bislang schönste und erfolgreichste Sonderausstellung" 23.000 Besucher an.

Für dieses Jahr kündigt sie einen neuen Höhepunkt an: Am 12. April öffnet die Sonderschau "CSI Freiberg. Ein Mordfall in der Terra mineralia", die von der Kulturstiftung des Bundes finanziert wird. Ähnlich wie in der amerikanischen TV-Serie CSI wird mithilfe eines Kriminalfalls das aktuelle Geo-Thema Seltene Erden beleuchtet. So soll bei den Gästen spielerisch das Interesse für wissenschaftliche Themen geweckt werden.

Dass ein Besucher-Tief nicht von Dauer sein muss, zeigt auch das Schloss Rochlitz. Bis in Jahr 2012 hinein litt der Museumsbetrieb unter Baumaßnahmen: Teile des Museums waren eingeschränkt oder gar nicht zugänglich, größere Veranstaltungen kaum möglich. "Unser Ziel war in dieser Zeit, zu überleben und irgendwie am Markt zu bleiben", erinnert sich Schlosssprecherin Carola Schwarze. Doch dann gelang den "Schlossherren" ein Coup: Mit der Sonderausstellung "Drauf geschissen...", in der es um Geschichten rund um das "Stille Örtchen" geht, trafen die "Schlossherren" den Nerv des Publikums. Dadurch konnte 2012 erstmals seit über zehn Jahren wieder die 20.000er-Marke geknackt werden. "Dabei haben wir den Vorteil, kein Filzpantoffel-Museum zu sein. Man kann vieles ausprobieren und anfassen", so Carola Schwarze.

Auch Schloss und Park Lichtenwalde hatten 2013 einen Tiefpunkt nach Eröffnung des Schlosses. "Das zeigte uns, dass unsere Besucher sehr wohl nach Abwechslung Ausschau halten", sagt Patrizia Meyn, Chefin der Schlossbetriebe Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde. Mit der Schaffung der Sonderausstellungsfläche in Schloss Lichtenwalde, wo beispielsweise die "Alltagsmenschen" gezeigt wurden, habe man darauf reagiert. "Seit diesem Zeitpunkt haben sich die Besucherzahlen verdoppelt", so Meyn.

Ihr Konzept für die Schlösser Augustusburg und Lichtenwalde sowie die Burg Scharfenstein beinhalte jährlich wechselnde Sonderausstellungen mit Erlebnisscharakter. "Um unsere nachwachsenden Generationen für unser Kulturerbe zu begeistern, arbeiten mittlerweile zwei Museumspädagogen in den Schlossbetrieben. Die jungen Besucher sind die Zukunft in unserer Museumslandschaft", so Patrizia Meyn.

Jährlich 7500 Kinder und Jugendliche sowie Schulklassen nähmen an den Programmen teil.

