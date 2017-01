Mittelsachsens Schüler sollen eher nach Hause fahren

erschienen am 13.01.2017



Freiberg. Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs "Egon" orientiert das Landratsamt Mittelsachsen darauf, dass die Schüler am heutigen Freitag die frühestmögliche Nach-Hause-Fahrten nutzen. Wie Kreissprecher André Kaiser informiert, habe sich die Kreisbehörde diesbezüglich mit der Regionalbildungsagentur und dem Verkehrsverbund Mittelsachsen in Verbindung gesetzt.

So sei durch den Schulleiter beispielsweise der Unterricht im Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf nach der sechsten Stunde beendet worden. Wie Kaiser weiter sagte, versuche das Landratsamt, trotz der Wetterunbilden die regulären Fahrten anzubieten. Einen pauschalen Stopp der Schülerbeförderung gebe es nicht. (fp)