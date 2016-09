Nach 24 Jahren Dienst: Studentenwerk-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer verabschiedet sich

Nach 24 Jahren Dienst: Studentenwerk-Geschäftsführer verabschiedet sich

erschienen am 13.09.2016



Freiberg. Stephan Fischer ist am Dienstagnachmittag nach 24 Jahren im Amt als Geschäftsführer des Studentenwerks Freiberg/Mittweida in festlichem Rahmen verabschiedet worden. Gekommen waren Kollegen, Vertreter der Stadt sowie der Universitäten. Als Dank für sein Engagement und seine Leistungen wurde ihm von der Hochschule Mittweida die Ehrennadel in Gold verliehen. Auch von der TU Bergakademie Freiberg bekam er die Universitätsurkunde verliehen. "Es war für mich eine spannende, aufregende und sehr erfüllende Zeit. Ich freue mich nun, mit ein paar Aufgaben und Pflichten fertig zu sein und bedanke mich bei all meinen Kollegen für die langjährige gute Zusammenarbeit", erklärte Fischer.

Neuer Geschäftsführer ist Thomas Schmalz. Er leitete zuletzt im Studentenwerk die Abteilung Soziales und Kultur. (hors)