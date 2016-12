Prozess zu Flüchtlingsbus-Blockade in Clausnitz: Hauptverhandlung beginnt im März

erschienen am 14.12.2016



Clausnitz. Die Flüchtlingsbus-Blockade vom 18. Februar dieses Jahres im erzgebirgischen Clausnitz wird ab 21. März 2017 am Amtsgericht Freiberg verhandelt. Das teilte das Amtsgericht heute mit. Das Verfahren richtet sich gegen drei Angeklagte. Ihnen wird vorgeworfen, an jenem Tag den Fahrer eines Reisebusses, der Asylsuchende zur Flüchtlingsunterkunft an der Cämmerswalder Straße bringen sollte, an der Weiterfahrt gehindert zu haben, indem sie die Zufahrt mit ihren Fahrzeugen blockiert haben sollen.

Das Amtsgericht hatte drei Strafbefehle erlassen, die die mutmaßlichen Blockierer nicht akzeptierten. Deshalb sei der Vorwurf nun im Rahmen einer Hauptverhandlung zu prüfen. Das Amtsgericht hat bislang sechs Verhandlungstermine mit den Verteidigern der Angeklagten abgestimmt. (fp)