Rechenberg-Bienenmühle: Mutmaßlicher Reichsbürger übergibt "Entnazifizierungspapiere"

erschienen am 08.02.2017



Rechenberg-Bienenmühle. Der Mann, bei dem in einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle Mitte Dezember 15 Waffen beschlagnahmt wurden, hat am Dienstagabend im Gemeinderat der Kommune das Wort ergriffen. Er übergab der Gemeindeverwaltung mehrere Papiere. Der Mann wird von den Behörden zu den "Reichsbürgern" gezählt, die die Existenz der Bundesrepublik anzweifeln. Der "Freien Presse" sagte er, dass er mit diesen "Urkunden" seine "Entnazifizierung" nachweisen wolle. Dies müsse laut Artikel 139 Grundgesetz jeder Deutsche machen. Danach sei er von Gebühren und Abgaben befreit.

Allgemein regelt der Artikel 139 Grundgesetz, dass die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" erlassenen Rechtsvorschriften von den Bestimmungen des Grundgesetzes nicht berührt werden. Dadurch sollten die Entnazifierungsvorschriften 1949 erhalten bleiben. Mittlerweile hat der Artikel nach überwiegender Meinung von Juristen keine Bedeutung mehr. Unter den "Reichsbürgern" gilt er aber als Beleg dafür, dass Deutschland nicht souverän ist. Sie sehen den Artikel 139 als Möglichkeit, die Rechte als mündige Bürger zu erlangen, die sie nach ihrer Meinung nicht besitzen.

Bürgermeister Michael Funke (parteilos) sagte der "Freien Presse", dass er dem Landratsamt die Unterlagen weiterleiten werde. Es solle sich der Angelegenheit annehmen. (kok)