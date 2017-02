Rekordbeteiligung bei Schlittenhunderennen in Nassau

erschienen am 11.02.2017



Nassau. Mit einer Rekordzahl von mehr als 100 Gespannen sind am Samstag beim 22. Internationalen Nassauer Schlittenhunderennen gestartet. Die Musher, so heißen die Schlittenhundeführer kamen aus elf Nationen. Neben Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden reisten sie sogar aus Katalonien und dem Baskenland an. Gemeldet waren zudem Gespanne aus Tschechien, Norwegen, Spanien, Großbritannien und Schweden.

Sportlich zählt der Wettkampf in den Distanzen bis 35 Kilometer als Deutsche Meisterschaft.

Am Sonntag besteht noch einmal die Möglichkeit, das Schlittenhunderennen im Nassauer Skigebiet live zu erleben. Start ist 9 Uhr. Der letzte Start erfolgt gegen 14 Uhr. Der letzte Zieleinlauf wird zirka zwei Stunden danach erwartet. Die Versorgung mit Speisen und Getränken sowie Händler runden das Programm ab. Hundebesitzer werden gebeten, die eigenen Vierbeiner nicht mit zum Rennen zu bringen. (fp)