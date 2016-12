Rochlitz: Bauarbeiten zwecks Gasversorgung verschoben

erschienen am 07.12.2016



Rochlitz. Die Tiefbauarbeiten an der Gärtnerstraße in Rochlitz beginnen wegen der kalten Temperaturen voraussichtlich erst am Montag. Das hat Christian Stelzmann, Sprecher von Eins Energie in Sachsen, mitgeteilt. Im Auftrag des Energieversorgers soll vor Ort die Gasleitung auf 64 Meter Länge erweitert werden, um das neue Gebäude der Drogeriekette Rossmann an die Gasversorgung anzubinden.

Eins investiert rund 14.000 Euro. Die Arbeiten werden witterungsabhängig rund zwei Wochen dauern. Währenddessen wird die Fahrbahn vom Eingang zum Mulde-Center bis zur Hausnummer 29 nur halbseitig befahrbar sein. Der Beginn der Bauarbeiten war eigentlich bereits für heute vorgesehen. (fmu)