Rückkehrer: Kreis wirbt auf Facebook und im Radio

Das Marketing in eigener Sache zeigt erste Erfolge: Mehr als 70 Anfragen zum Umzug nach Mittelsachsen hat die Nestbau-Zentrale bereits bearbeitet.

Von Jochen Walther

erschienen am 25.02.2017



Freiberg. Wenn Josefine Tzschoppe zum Hörer greift, kann sie sich gut in die Anrufer hineinversetzen: Die 28-Jährige ist selbst Rückkehrerin und als Projektkoordinatorin für die Nestbau-Zentrale tätig. Seit 2016 wird das vom Bund geförderte Projekt des Kreises innerhalb des Modellvorhabens "Land(auf)Schwung" umgesetzt. Mit Serviceangeboten zu Arbeiten, Wohnen, Leben und Bildung sollen vor dem Hintergrund des anhaltenden demografischen Wandels wieder mehr Leute nach Mittelsachsen gelockt werden. Seit dem Start sind mehr als 70 Anfragen von Rückkehrern eingegangen, aber auch von Bleibewilligen und Zuzüglern. Ende des Vorjahres konnten die ersten Rückkehrer in ihrer ehemaligen Heimat begrüßt werde.

"Die Rückkehr ist ein langer Prozess, ein großer Einschnitt im Leben der Betroffenen", ergänzt Projektleiterin Anja Terpitz. Daher sei bei einigen Interessierten ein größerer Beratungsbedarf erforderlich. "Vor allem hinsichtlich der Suche nach dem passenden Job in Mittelsachsen", so Tzschoppe. Genau deshalb hätte seit der Wiedervereinigung ein Großteil der jungen Leute den Freistaat Richtung Westen verlassen. Kreissprecher André Kaiser zufolge verlor allein Mittelsachsen seit 1990 fast 76.000 Einwohner. Das sind 19,3Prozent der ursprünglichen Einwohnerzahl. Inzwischen lässt sich aber ein Trend zur Rückwanderung ausmachen. So hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mittels einer Studie herausgefunden, dass von 60.293 zwischen 2000 und 2011 in die alten Bundesländer abgewanderten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Sachsen 11,5 Prozent wieder in den Freistaat zurückkehrten. Zwar liegen dazu für Mittelsachsen keine Zahlen vor. Laut sächsischem Landesamt für Statistik hat es aber nach mehrjähriger Pause 2015 wieder ein Plus beim Umzugssaldo gegeben. So zogen 10.241 Menschen nach Mittelsachsen, aber nur 8472 verließen den Landkreis.

Diese positive Rückkehrstimmung will sich die Nestbau-Zentrale zunutze machen. So ist während der Osterzeit, wenn viele ehemalige Mittelsachsen ihre Familien besuchen, erstmals ein Radiospot geplant. Dazu sollen potenzielle Rückkehrer stärker als bisher in sozialen Netzwerken wie Facebook abgeholt werden. Auch dürften die Angehörigen, die Gemeinde- und Stadtverwaltungen sowie Firmen als Partner für Rückkehrwillige nicht unterschätzt werden. "Auch dort erkundigen sich Rückkehrer nach Jobs, Wohnungen, Kindergärten und Schulen", so Tzschoppe. Daher hat das Team der Nestbau-Zentraleeine Service-Mappe erarbeitet, die mit einer Auflage von 1000 Stück an die Rathäuser und Arbeitgeber verteilt werden soll. "Die Kommunen und Betriebe können die Mappe mit ihren eigenen Informationen zusätzlich bestücken", sagt Terpitz. Sie betont, dass es "dieses Beratungsangebot in der Komplexität in anderen Landkreisen nicht gibt". Gleichwohl schränkt Landrat Matthias Damm (CDU) ein: "Die Nestbau-Zentrale ist nur ein Mosaikstein bei der Suche nach neuen Bewohnern für Mittelsachsen."