Schlaglöcher auf Freibergs Straßen: Beseitigung startet Mitte/Ende März

erschienen am 02.03.2017



Freiberg. Die gröbsten Löcher in ihrem Straßennetz wie an der Hainichener Straße hat die Stadtverwaltung Freiberg bereits mit Kaltmischgut notdürftig ausgebessert. Mitte bis spätestens Ende März will das Rathaus damit beginnen, die Winterschäden zu beseitigen, sagte Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) am Donnerstag vor Medienvertretern. Aktuell würden die Schlaglöcher im Stadtgebiet erfasst. "Es war kein extremer, sondern ein normaler erzgebirgischer Winter", sagte Reuter. Aber die Schäden seien wegen des häufigen Wechsels von Frost und Tauwetter durchaus extrem.

Daher mahnten Reuter wie auch OB Sven Krüger (SPD) beim Freistaat Sachsen an, den Kommunen Fördermittel für die Ausbesserung der Straßen auszureichen. Bei einem Gespräch mit mittelsächsischen Landtagsabgeordneten der CDU/SPD-Regierungskoalition am Dienstag in Großschirma will Krüger zusammen mit anderen Rathauschefs dafür um Unterstützung werben. (fhob)