Schweigepflicht für Kreisräte: Ministerium stützt Landratsamt

Andere Kreise geben allerdings mehr Informationen preis - Linke-Chef stellt Anfrage an Staatsregierung

erschienen am 08.12.2016



Freiberg. Die Debatte über den künftigen Maulkorb für Kreisräte dauert an. Nun stärkt das Innenministerium dem Landkreis den Rücken. Doch damit will sich Landtagsmitglied Falk Neubert nicht zufrieden geben. "Freie Presse" beantwortet Fragen zum Fall.

Was haben die Kreisräte beschlossen?

Der Kreistag hat sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Der strittige Punkt bezieht sich dabei auf die Unterlagen für den Kreistag. Sie werden künftig zwar vorab im Internet veröffentlicht. Allerdings werden sie nur für Kreisräte zugänglich sein. Bürger und Presse bleiben also außen vor. Und der Bann geht noch weiter: Im Vorfeld der Sitzungen dürfen sich die Kreisräte laut Geschäftsordnung nicht über die Vorlagen äußern. Dies gilt für alle Inhalte - auch für Vorlagen für den öffentlichen Teil der Sitzung.

Was ist der strittige Punkt?

Von Linken und Grünen gibt es an dieser Praxis Kritik. Beide Parteien befürchten, dass der Maulkorb zu Politikverdrossenheit führt. Indem Kreisräte im Vorfeld nicht mit den Bürgern über die Vorlagen diskutieren dürften, könnten sie kaum den Wählerwillen vertreten.

Wie gehen andere Kreise mit den Beschlussvorlagen um?

Ganz unterschiedlich. Im Landkreis Meißen werden beispielsweise die Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils aller Gremien vorab im Internet veröffentlicht. Im Nachgang der Sitzungen kann sich der Bürger zudem darüber informieren, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Auch Protokolle und Zusatzinformationen wie einzelne Präsentationen, die in Gremien gezeigt wurden, sind online zu finden. Nordsachsen dagegen veröffentlicht für die Bürger nur die Tagesordnungen von öffentlichen Sitzungen vorab im Netz. Beschlüsse und einzelne Vorlagen können nach der Sitzung im Büro des Kreistages eingesehen werden. Der Landkreis Leipzig hat zwar ein Rats-informationssystem im Netz. Es wird aber nicht gepflegt.

Gibt es eine Empfehlung, wie Kreise mit Beschlussvorlagen umgehen sollten?

Der Justiziar des sächsischen Landkreistages - ein Gremium, das die Interessen der Kreise vertritt - empfiehlt, keine Beschlussvorlagen vorab online zu stellen. "Vorlagen stehen nur Mitgliedern der Organe zu", sagt Wolf Groneberg. Allerdings ist er auch nicht für eine vollkommene Abschottung gegenüber dem Bürger. Die Praxis, einzelne Punkte der Tagesordnung knapp zu erläutern, hält er für "sinnvoll". So könne sich der Bürger darunter auch etwas vorstellen. Beispielsweise der Erzgebirgskreis handhabt das bereits so. Landrat Matthias Damm (CDU) hat angekündigt, dass ein derartiges System auch irgendwann in Mittelsachsen vorgesehen sei.

Was sagt das Innenministerium zur neuen Geschäftsordnung in Mittelsachen?

Das Ministerium hat an der Praxis im Landkreis nichts zu beanstanden. Das Haus verweist auf Anfrage der "Freien Presse" auf einen Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen. Das Gericht hatte in einem Streit zwischen der Grünen-Stadträtin Ulrike Neuhaus und der Stadtverwaltung Freiberg dem Rathaus Recht gegeben. Neuhaus durfte Stadtratsunterlagen nicht vorab im Internet veröffentlichen. "Die rechtlichen Ausführungen dieses Beschlusses sind auf die Regelungen in der Geschäftsordnung eines Kreistages entsprechend anzuwenden", teilt das Innenministerium mit. Sie seien mit der Gemeindeordnung vereinbar. Das Ministerium habe als Rechtsaufsicht die neue Geschäftsordnung des Kreistages "nicht zu beanstanden".

Wie geht es nun weiter?

Nach dem Kreistagsbeschluss gibt es dennoch Bewegung auf parlamentarischer Ebene: Falk Neubert, Kreis-Linke-Chef und Landtagsmitglied, zeigt sich in einer Anfrage an die Staatsregierung fassungslos über das Agieren von Kreis und Stadt Freiberg. Der Mittweidaer verweist auf die Praxis, wonach Unterlagen für öffentliche Sitzungen in Gemeinde-, Stadträten und Kreistagen vorab veröffentlicht werden und selbstverständlich Teil öffentlicher Debatten sind. Ausgenommen Sachverhalte, in welchen das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. "In einer Mischung zwischen der Einführung eines willkommenen Instruments der Unterdrückung von Diskussionen im Vorfeld von politischen Entscheidungen und einem Akt vorauseilenden Gehorsams wurden die Regelungen der Landkreisordnung für den Freistaat eingeschränkt und absurderweise alle Unterlagen für öffentliche Sitzungen als geheim eingestuft." Von der Staatsregierung will er wissen, ob die Einschränkungen zulässig sind und ob der Gesetzgeber eingreifen kann: "Ziel muss sein, die gelebte Praxis im offenen Umgang mit Unterlagen für öffentliche Sitzungen weiter zu ermöglichen." (kok/grit/hh)