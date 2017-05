Solarworld: Insolvenzverwalter in Freiberg erwartet

erschienen am 15.05.2017



Freiberg. Solarworld-Insolvenzverwalter Horst Piepenburg wird am Dienstag in Freiberg erwartet. Dies bestätigte sein Sprecher der "Freien Presse". Am Standort ist eine Versammlung mit der Belegschaft geplant. Zudem stünden weitere Gespräche mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung an. Piepenburg wird aber nicht den ganzen Tag in der Bergstadt verbringen. Er habe noch weitere Termine außerhalb, sagte sein Sprecher.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte auf Anfrage der "Freien Presse" mit, es sei bisher nicht geplant, dass auch Minister Martin Dulig (SPD) an der Betriebsversammlung teilnehme. "Wir haben immer signalisiert, dass wir gern vorbeikommen, wenn es Sinn ergibt und vom Unternehmen erwünscht ist", sagte der Sprecher. Der Minister wolle sich aber nicht aufdrängen. Bisher habe das Ministerium keinen neuen Sachstand zur Solarworld-Pleite, die über die Informationen von vergangenen Woche hinausgingen.

Die Zellfertigung in Freiberg ist auch nach dem Wochenende nicht wieder angelaufen. Sie war zum Stillstand gekommen, weil die notwendigen Chemikalien dafür nicht mehr geliefert wurden. Die Lieferanten forderten Vorkasse. Er habe noch keine Rückmeldung vom Hauptsitz in Bonn, sagte der Sprecher des Insolvenzverwalters, ob es mittlerweile zu einer Einigung in dieser Frage gekommen sei. Die Produktion von Modulen und Wafern sei aber in den vergangenen Tagen weitergelaufen. (kok)